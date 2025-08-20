Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας αναμένεται να οδηγηθεί στις 10:30 ο 19χρονος Ελληνοκύπριος οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο ενεπλάκη στον τραυματισμό 19χρονου εθνοφρουρού, που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Ο 19χρονος φέρεται να έπεσε από το εν κινήσει αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews μαρτυρίες που έχει ενώπιον της η Αστυνομία αναφέρουν πως σε κάποια στιγμή ο 19χρονος θεάθηκε ν’ ανεβαίνει στο μπροστινό μέρος του οχήματος, που ήταν εν κινήσει και στη συνέχεια να πέφτει από αυτό στο έδαφος και να κτυπά στο κεφάλι. Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 19χρονος που συνελήφθη, ο οποίος ήταν ο οδηγός του οχήματος θεωρείται ύποπτος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης καθώς και για αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:30 το βράδυ της Δευτέρας στον μεγάλο χώρο στάθμευσης, πίσω από τα κέντρα διασκέδασης του Μακένζι. Μια παρέα φίλων, οι πλείστοι αδειούχοι εθνοφρουροί, αφότου έφυγαν από χώρο εστίασης της περιοχής, βρίσκονταν στον χώρο στάθμευσης για να επιβιβαστούν σε αυτοκίνητα και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Οι αρχικές καταθέσεις, στην βάση των οποίων εκδόθηκε και σχετικό μήνυμα το πρωί της Τρίτης από την Αστυνομία, έκαναν λόγο για τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο ένας 19χρονος, που βρισκόταν σε αυτοκίνητο έχοντας ως συνοδηγό συνομήλικό του, παρέσυρε κατά λάθος τον 19χρονο στην προσπάθειά του να τον προσεγγίσει για να επιβιβαστεί κι αυτός στο όχημα. Σύμφωνα με εκείνες τις μαρτυρίες ο νεαρός έπεσε στο έδαφος και κτύπησε στο κεφάλι. Σημειώνεται πως το δικαστήριο δεν είχε εγκρίνει το πρωί της Τρίτης το αίτημα της αστυνομίας για σύλληψη του 19χρονου, το οποίο βασίστηκε στις αρχικές καταθέσεις.

Στο πλαίσιο διερεύνησης, προέκυψαν, ωστόσο, στοιχεία που άλλαξαν άρδην την πορεία των ερευνών, με την υπόθεση να ανατίθεται χθες το απόγευμα στο ΤΑΕ Λάρνακας, που συνέλαβε τον 19χρονο. Σύμφωνα με την Αστυνομία μεταξύ των στοιχείων που προέκυψαν είναι και όσα ανέφερε ανακρινόμενος ο 19χρονος οδηγός.

Σημειώνεται πως ο 19χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε από τους φίλους του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Ακολούθως, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του διασωληνώθηκε και διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του νεαρού παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Στον 19χρονο οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ και ναρκοτέστ με αρνητική ένδειξη, σύμφωνα με την Αστυνομία.