Σοκ προκάλεσε το πρωί της Πέμπτης ο θάνατος 80χρονου Ελληνοκύπριου λουόμενου στην παραλία Δασούδι στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με μαρτυρία πολίτη, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα και ξεβράστηκε στην ακτή, μπροστά στα μάτια περίπου δέκα λουομένων, οι οποίοι ανήμποροι παρακολουθούσαν το τραγικό περιστατικό.

Όπως αναφέρει πολίτης σε ανάρτηση του σε σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ναυαγοσώστες αναλαμβάνουν υπηρεσία στις 10:00 το πρωί, την ώρα που οι περισσότεροι κολυμβητές —ιδιαίτερα ηλικιωμένοι— βρίσκονται στην παραλία ήδη από τις 6:30. Το γεγονός εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αναγκαιότητα αλλαγής του ωραρίου φύλαξης, καθώς από την έναρξη της φετινής σεζόν έχουν ήδη καταγραφεί πέντε θάνατοι στις παραλίες της Λεμεσού