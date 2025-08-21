Οι έρευνες της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας φαίνεται να ανατρέπουν τους ισχυρισμούς 32χρονου Ελληνοκύπριου, ο οποίος είπε πως μπήκε κατά λάθος στα κατεχόμενα και διέφυγε πεζός από χωματόδρομο στην περιοχή της Άχνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η Αστυνομία των ΒΒ φόρεσε χειροπέδες στον 32χρονο από την επαρχία Λευκωσίας, αφού υπάρχουν ενδείξεις πως βρισκόταν στα κατεχόμενα και επιχειρούσε να επιστρέψει στις ελεύθερες περιοχές από μη ελεγχόμενο σημείο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ύποπτος συνελήφθη για να διερευνηθεί κατά πόσον εμπλέκεται σε υπόθεση που έχει σχέση με λαθρεμπόριο. Αφότου ανακρίθηκε, σύμφωνα με ενημέρωση από τις ΒΒ, αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους ( με εγγύηση 1000 ευρώ) και θα παρουσιαστεί ξανά στον Αστυνομικό Σταθμό Δεκέλειας σε 2 εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό έγινε στις 4 τα ξημερώματα κοντά στον δρόμο που οδηγεί από την Ξυλοτύμπου στο οδόφραγμα των Στροβιλιών. Στην αρχική του κατάθεση ο νεαρός είχε ισχυριστεί πως ήθελε να κάνει τη φυσική του ανάγκη και πως εισήλθε κατά λάθος στα κατεχόμενα από χωματόδρομο. Είχε ισχυριστεί, μάλιστα, πως είδε φανάρια να στρέφονται προς το μέρος του και αντιλήφθηκε πως ήταν το φυλάκιο των κατοχικών αρχών. Τότε, όπως υποστήριξε, άρχισε να τρέχει και κατάφερε να περάσει ξανά στις ελεύθερες περιοχές, αφήνοντας, ωστόσο, πίσω το όχημά του.