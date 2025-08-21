Ένας 32χρονος Ελληνοκύπριος φέρεται, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, να μπήκε κατά λάθος στα κατεχόμενα με το όχημά του και να διέφυγε πεζός από περιοχή στις Βρυσούλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων το περιστατικό έγινε στις 4 τα ξημερώματα στον δρόμο που οδηγεί στα Στροβίλια. Ο νεαρός από την επαρχία Λευκωσίας κατευθυνόταν στην αντίθετη κατεύθυνση όταν σε κάποια στιγμή μπήκε σε χωματόδρομο, σύμφωνα με όσα είπε, για να κάνει τη φυσική του ανάγκη.

Έχοντας προφανώς άγνοια της περιοχής εισήλθε στα κατεχόμενα. Σε κάποια στιγμή, σύμφωνα με την κατάθεσή του, είδε φανάρια να στρέφονται προς το μέρος του και αντιλήφθηκε πως ήταν το φυλάκιο των κατοχικών αρχών.

Τότε, όπως ανέφερε, άρχισε να τρέχει και κατάφερε να περάσει ξανά στις ελεύθερες περιοχές, αφήνοντας, ωστόσο, πίσω το όχημά του. Την υπόθεση διερευνούν οι ΒΒ, ενώ ενημερώθηκαν και οι Αρχές της Δημοκρατίας προκειμένου να γίνουν ενέργειες για επιστροφή του οχήματος στον 32χρονο ιδιοκτήτη του.