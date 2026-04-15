Το 90,4% των Τουρκοκυπρίων πιστεύει ότι τα πράγματα στα κατεχόμενα πηγαίνουν προς λάθος κατεύθυνση, ενώ η διαφθορά και η προβληματική πολιτική ηγεσία αναδεικνύονται ως κορυφαία προβλήματα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Σύμφωνα με την διαδικτυακή ενημερωτική ιστοσελίδα «Özgür Gazete Kıbrıs», το τ/κ κέντρο μελετών μετανάστευσης, ταυτότητας και δικαιωμάτων (CMIRS) δημοσίευσε το πρώτο μέρος της έρευνάς του για την περίοδο Μαρτίου 2026, που πραγματοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις σε 500 συμμετέχοντες.

Η διευθύντρια του CMIRS Μινέ Γιουτζέλ επισήμανε ότι η δυσαρέσκεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα από το 2017, με αποκορύφωμα το 97% το 2022, ενώ το 2026 επέστρεψε στο 90%. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τ/κ κοινότητα κατατάσσονται ως εξής: οικονομικά προβλήματα, το Κυπριακό, η διαφθορά, η ανεπαρκής πολιτική ηγεσία, το σύστημα υγείας, ο πληθωρισμός και τα προβλήματα υποδομών, ιδίως στην ηλεκτροδότηση.

Ως προς τις οικονομικές προοπτικές, το 63,33% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η προσωπική τους οικονομική κατάσταση θα επιδεινωθεί εντός διετίας, ενώ μόλις το 8,01% αναμένει βελτίωση. Για την οικονομία συνολικά, το 69,94% προβλέπει επιδείνωση και μόλις το 4,61% βελτίωση.

Επίσης, το 53,6% των ερωτηθέντων δηλώνει αδυναμία κάλυψης βασικών οικογενειακών αναγκών, το 72,8% εκφράζει ανησυχία για την αποπληρωμή δόσεων, ενώ το 74,2% αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ιατρικές δαπάνες.

Ο δείκτης ευτυχίας για τον Μάρτιο του 2026 ανήλθε στο 5,95 στα 10, ενώ ο δείκτης κοινωνικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα χαμηλό 3,49, γεγονός που, κατά την κ. Γιουτζέλ, εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση της δημοκρατίας και της κοινωνίας. Ο δείκτης βιωσιμότητας διαμορφώθηκε στο 6,02 στα 10.

ΚΥΠΕ