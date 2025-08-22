Η ομάδα τρέχει, κολυμπάει και ποδηλατεί. Με ένα σπουδαίο στόχο. Την στήριξη των καρδιοπαθών παιδιών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λεμεσό. Συνολικά 19 δρομείς θα τρέξουν απόσταση 25 χλμ, 10 κολυμβητές θα καλύψουν απόσταση 8,5 χλμ και ο παραποδηλάτης Χρίστος Λοΐζου θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για τον όμορφο αυτό σκοπό. Όλα τα έσοδα τα οποία θα συγκεντρωθούν μέχρι εκείνη την ημέρα θα διατεθούν για στήριξη του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών.

Το ταξίδι συνεχίζεται με μεγάλο ενδιαφέρον… Αξίζει να το στηρίξετε! Κάθε εισφορά, μικρή ή μεγάλη, γίνεται ανάσα ελπίδας για τα παιδιά και τις οικογένειες τους, που δίνουν τον δικό τους αγώνα ζωής. Ας ενώσουμε τις καρδιές μας!

Στήριξε κι εσύ την προσπάθεια εδώ: www.pediheart.org.cy (επιλέγοντας «ΔΩΡΙΣΕ») ή στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου: Τράπεζα Κύπρου – CY03 0020 012 0000 0000 1020 63100 (Απαραίτητη η σημείωση: THALASSIOS MARATHONIOS).

Μέγας χορηγός της εκδήλωσης του Θαλασσίου Μαραθωνίου είναι η Πολυκλινική Υγεία.