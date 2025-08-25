Θετικός φαίνεται να κρίνεται από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ο απολογισμός για τη χθεσινή πρώτη ημέρα της κυνηγετικής περιόδου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας, Πέτρος Αναγιωτός, απαντώντας σε ερώτημα του philenews ανέφερε πως δεν καταγράφηκαν σοβαρά περιστατικά και δη κρούσματα λαθροθηρίας, κάτι το οποίο κρίνεται ως θετικό.

Βέβαια, όπως μας ανέφερε, μέλη της Υπηρεσίας προέβησαν σε δυο εξώδικες καταγγελίες κυνηγών. Όπως διαπιστώθηκε, ο ένας κυνηγούσε σε απαγορευμένη περιοχή, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε να έχει συναρμολογημένο το κυνηγετικό του όπλο στο αυτοκίνητο. Ο πρώτος τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους €3.000, ενώ ο έτερος με €300.

Εξάλλου, ο κ. Αναγιωτός ανέφερε πως με τα στοιχεία που υπάρχουν ενώπιόν της Υπηρεσίας του οι κυνηγοί που συμμετείχαν στη χθεσινή πρώτη εξόρμηση εκτιμάται πως ήταν μεταξύ 18 και 19 χιλιάδων.

Θυμίζουμε ότι το Σάββατο η Υπηρεσία με ανακοίνωσή της είχε επισημάνει στους κυνηγούς πως είναι υποχρεωτική η καταγραφή της κάρπωσης μέσω της εφαρμογής Artemis Cy. Σε σχετικό ερώτημά μας ο κ. Αναγιωτός ανέφερε ότι με την πάροδο του χρόνου βελτιώνεται και ο βαθμός εξοικείωσης των κυνηγών με την χρήση της εφαρμογής. Υπέδειξε, μάλιστα, τις δυνατότητες που παρέχει η εφαρμογή του Artemis Cy, όπως η πρόσβαση σε χάρτες, κάτι που διευκολύνει το έργο των κυνηγών.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία η χθεσινή ημέρα κατά την οποία άνοιξε η αυλαία της κυνηγετικής περιόδου σημαδεύτηκε από τραυματισμό πολίτη που εκτελούσε εργασίες σε ανοικτή περιοχή στο Πέρα Χωριό Νήσου.

Πρόκειται για 44χρονο, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό στο πόδι από κυνηγό. Την καταγγελία έκανε ο ίδιος ο παθών στην Αστυνομία.

Λίγο πριν από τις 5:00 χθες το απόγευμα ο 44χρονος μετέβη στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίο Νήσου, όπου κατήγγειλε ότι λίγο νωρίτερα, ενώ βρισκόταν στην περιοχή για εργασία, τραυματίστηκε στο πόδι από πυροβολισμό. Όπως ανέφερε, ο πυροβολισμός ρίφθηκε από απόσταση περίπου 30 μέτρων, με κυνηγετικό όπλο, από κυνηγό.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περίθαλψη. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αστυνομία, από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, το περιστατικό φαίνεται να συνέβη σε περιοχή ανοιχτή για κυνήγι.