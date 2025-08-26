Σαφές μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας για προώθηση της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Δένειας – Αστρομερίτη, έστειλε ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε τη Δευτέρα με εκπροσώπους κοινοτήτων από τα διαμερίσματα Μόρφου, Σολέας, Μαραθάσας και Πιτσιλιάς.

Το έργο, που αποτελεί την τρίτη φάση του οδικού άξονα Λευκωσίας – Τροόδους, χαρακτηρίζεται ως «ζωτικής σημασίας» για την αναζωογόνηση της ορεινής Λευκωσίας και την αντιμετώπιση της αστυφιλίας.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η κυβέρνηση επιθυμεί ομοφωνία ως προς την όδευση και υλοποίηση του έργου, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι καθυστερήσεις πρέπει να τερματιστούν.

«Η αστυφιλία έχει ήδη δείξει τα αποτελέσματά της», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βαφεάδης, κάνοντας αναφορά στις πληθυσμιακές μειώσεις των τελευταίων απογραφών. «Χωρίς τον αυτοκινητόδρομο αυτό, η ορεινή Λευκωσία είναι καταδικασμένη σε ερήμωση», τόνισε.

Παρά την ενιαία στήριξη από την πλειοψηφία των κοινοτήτων, ο Υπουργός αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις από Ακάκι, Περιστερώνα και Αστρομερίτη. Όπως δήλωσε, θα πραγματοποιήσει νέα συνάντηση με τους κοινοτάρχες των τριών περιοχών, με στόχο να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα της όδευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», κατά τη διάρκεια της συνάντησης ξεκαθαρίστηκε και η θέση του Τμήματος Δημοσίων Έργων σε σχέση με τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί περί πιθανής βόρειας χάραξης της διαδρομής: «Δεν έχει γίνει καμία απολύτως εργασία ή σχεδιασμός για βόρεια όδευση του αυτοκινητόδρομου», ήταν η κατηγορηματική τοποθέτηση των αρμοδίων, βάζοντας τέλος σε φήμες και ερμηνείες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα.

Ο αρμόδιος Υπουργός, σημείωσε ότι οι ενέργειες πρέπει να γίνουν άμεσα, ούτως ώστε να βοηθηθούν όλες οι κοινότητες με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας της υπαίθρου, την καλύτερη και συντομότερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες του κράτους και την συγκράτηση του πληθυσμού στις ορεινές περιοχές.

Το έργο προβλέπεται να διέρχεται νότια των κοινοτήτων Ακακίου, Περιστερώνας και Αστρομερίτη, διασυνδέοντας τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Κοκκινοτριμιθιάς (Α9) με τον υπό κατασκευή άξονα Αστρομερίτη – Ευρύχου. Το συνολικό μήκος του νέου δρόμου αναμένεται να φτάσει τα 18 χλμ. με κόστος €110 εκατομμύρια συν ΦΠΑ.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού ετοιμάζονται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και η προκήρυξη αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η κατασκευή του δρόμου θα προχωρήσει με τη μέθοδο Μελέτη – Κατασκευή (Design & Build). Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, η διαδικασία για την προκήρυξη προσφορών βρίσκεται σε εξέλιξη.

