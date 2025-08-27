Ανακοίνωση σε σχέση με τον 56χρονο άνδρα που έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης (27/08) στο πλοίο «Daleela», λίγο πριν την άφιξή του στο λιμάνι Λεμεσού, εξέδωσε η εταιρεία Scandro Holdings Ltd, τονίζοντας ότι εφαρμόστηκαν χωρίς καμία καθυστέρηση όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Η εταιρεία εκφράζει βαθύτατη θλίψη για το τραγικό περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας ότι ο επιβάτης υπέστη αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο. Τονίζει ότι «άμεσα, ο ιατρός του πλοίου ανταποκρίθηκε και παρείχε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, εφαρμόζοντας πλήρως τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει στη ζωή».

Την ίδια ώρα διαβεβαιώνει ότι το πλοίο είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ιατρικά μέσα.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεκρός άνδρας είναι Έλληνας, μόνιμος κάτοικος Κύπρου, ο οποίος ενώ ερχόταν στην Κύπρο από τον Πειραιά ένιωσε φρικτό πόνο στο στήθος και έπεσε αναίσθητος σε κοινόχρηστο χώρο του πλοίου, περίπου 20 ναυτικά μίλια πριν την Κύπρο.

Κατά την άφιξη του πλοίου στο Λιμάνι Λεμεσού, μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο για εξετάσεις. Τα αίτια θανάτου του άνδρα αναμένεται να εξακριβωθούν με τη διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής επί της σορού του.

Την διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε ο αστυνομικός σταθμός του Αγίου Ιωάννη Λεμεσού.

Αυτούσια η ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρεία Scandro Holdings Ltd εκφράζει βαθύτατη θλίψη για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στο πλοίο DALEELA, λίγο πριν την άφιξή του στο λιμάνι Λεμεσού, το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου 2025.

Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου πλου από τον Πειραιά προς τη Λεμεσό, επιβάτης υπέστη αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο. Άμεσα, ο ιατρός του πλοίου ανταποκρίθηκε και παρείχε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, εφαρμόζοντας πλήρως τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει στη ζωή.

Θεωρούμε καθήκον μας να διαβεβαιώσουμε υπεύθυνα ότι, εφαρμόστηκαν χωρίς καμία καθυστέρηση όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Το πλοίο είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ιατρικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου απινιδωτή. Ως εκ τούτου, αναφορές περί έλλειψης ιατρικού εξοπλισμού δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η Scandro Holdings Ltd εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.