Το πράσινο φως για την υλοποίηση μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Μαρινούδας του Δήμου Ιεροκηπίας έδωσε η Περιβαλλοντική Αρχή, κατόπιν έκδοσης Αιτιολογημένης Διαπίστωσης. Το έργο, το οποίο φέρει την ονομασία Navie αφορά σε «ενιαία ανάπτυξη 12 πολυκατοικιών με κολυμβητικές δεξαμενές, περίφραξη και κεντρικό βιολογικό σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων» και έχει συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα €25 εκατομμύρια. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2025 και να ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών.

Η ανάπτυξη αφορά την ανέγερση 12 πολυκατοικιών, οι οποίες θα στεγάσουν 105 διαμερίσματα και θα φιλοξενούν μέχρι 337 μόνιμους κατοίκους. Οι κατοικίες θα περιλαμβάνουν από ένα έως τέσσερα υπνοδωμάτια. Πέντε από τις πολυκατοικίες θα διαθέτουν κολυμβητικές δεξαμενές, ενώ σε ένα από τα κτίρια (Block G) θα λειτουργεί κοινόχρηστο γυμναστήριο. Η μέγιστη οικοδομική ανάπτυξη θα φτάσει τους τέσσερις ορόφους (συμπεριλαμβανομένου ισογείου) και τα 15 μέτρα ύψος.

Στην καρδιά της ανάπτυξης προβλέπεται η δημιουργία κεντρικού υπόγειου βιολογικού σταθμού, δυναμικότητας 120 m³/ημέρα, ο οποίος θα χρησιμοποιεί τεχνολογία Membrane Bioreactor (MBR) για τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων. Τα επεξεργασμένα λύματα θα επαναχρησιμοποιούνται για την άρδευση των χώρων πρασίνου. Η συνολική έκταση της ανάπτυξης ανέρχεται στα 25.738 τ.μ., εκ των οποίων περίπου 8.745 τ.μ. θα σφραγιστούν για την ανέγερση κτιρίων, δρόμων και άλλων υποδομών. Στην ανάπτυξη προβλέπονται 146 χώροι στάθμευσης, ιδιωτικός δρόμος με πεζοδρόμια και σημαντικοί κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου.

Η Έκθεση Πληροφοριών για το έργο υποβλήθηκε από τον Διευθυντή Πολεοδομικής Αδειοδότησης του ΕΟΑ Πάφου και εξετάστηκε από την Περιβαλλοντική Αρχή σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Κατά την αξιολόγηση, αναγνωρίστηκαν προσωρινές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυρίως κατά τη φάση της κατασκευής, όπως εκπομπές σκόνης και θορύβου, κατανάλωση νερού και ενέργειας, παραγωγή αποβλήτων και πιθανή όχληση σε γειτονικές κατοικίες. Κατά τη λειτουργία του έργου, εξετάστηκαν ζητήματα όπως η κατανάλωση ενέργειας (450.000 kWh/έτος), διαχείριση λυμάτων, ενδεχόμενη ρύπανση ή δυσοσμία από τον βιολογικό σταθμό και η διαχείριση απορριμμάτων και ομβρίων.

Η περιβαλλοντική έγκριση του έργου συνοδεύτηκε από εκτενή κατάλογο μέτρων πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

Συστηματική διαβροχή του εργοταξίου, χρήση καλυμμένων φορτηγών και περιορισμός εργασιών σε ώρες κοινής ησυχίας.

Στεγανά συστήματα, αισθητήρες υπερχείλισης και υπόγειοι αγωγοί διπλής κάλυψης για αποφυγή διαρροών από τον βιολογικό σταθμό. Φίλτρα ενεργού άνθρακα για καταπολέμηση δυσοσμίας. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, χρήση ηχομονωτικών υλικών, και προώθηση ενεργειακής αποδοτικότητας.