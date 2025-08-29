Έμμεσες ευθύνες στο ζεύγος Φιλιππίδη, που έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στην πυρκαγιά της ορεινής Λεμεσού του Ιουλίου απέδωσε με τοποθέτησή του ενώπιον της Βουλής ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης.

Όπως είπε ο Αρχηγός, το ζεύγος είχε ενημερωθεί πως ο δρόμος ήταν επικίνδυνος, αλλά αγνόησε τις οδηγίες.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο Δημήτρης και η Μάρω Φιλιππίδου αναχώρησαν από τη Συλίκου στις 19:55, ενημερώθηκαν να πάνε από τον δρόμο της Τριμίκληνης προς τον Άγιο Μάμα και το αγνόησαν. Πρόσθεσε ότι εισήλθαν στον δρόμο προς Άλασσα, ενώ ο δρόμος Άλασσας-Τριμίκληνης έκλεισε στις 20:05.

Κληθείς, από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών, Άριστο Δαμιανού, να διευκρινίσει αν η θέση της Αστυνομίας είναι ότι οι δύο συμπολίτες μας ενημερώθηκαν ότι είναι επικίνδυνο ή ότι είναι φλεγόμενος ο δρόμος και το αγνόησαν, ο κ. Αρναούτης δήλωσε πως «έχουμε κατάθεση ότι τους είπαν από πού να παν». Πρόσθεσε πως η εν λόγω μαρτυρία θα κατατεθεί στη θανατική ανάκριση. Όταν ερωτήθηκε για δεύτερη φορά εάν αυτή είναι η θέση του, ο Αρχηγός απάντησε «μάλιστα, αυτή είναι η θέση μας».

Στο πλαίσιο της συζήτησης μετά και τις τοποθετήσεις των βουλευτών, ο κ. Λουκαΐδης επανήλθε καλώντας τον Αρχηγό Αστυνομίας να διευκρινίσει για τους νεκρούς γιατί το μήνυμα που βγαίνει από τα όσα είπε είναι ότι έχουν ευθύνες για το θάνατο τους.

Με τη σειρά του ο Αρχηγός, απάντησε τα εξής: «εγώ είπα καθαρά ότι θα γίνει θανατική ανάκριση. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο».

Αντιδράσεις και διευκρινίσεις για το θέμα των δύο νεκρών

Οι αιχμηρές τοποθετήσεις για το ζεύγος, προκάλεσαν νέο κύκλο αντιδράσεων.

Στη σκιά της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2025 που κόστισε τη ζωή σε δύο άτομα, συνεχίζεται η συζήτηση στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος. Το τραγικό γεγονός απασχόλησε μέρος της συνεδρίας με αιχμηρές τοποθετήσεις και σαφείς διαφωνίες για την προσέγγιση του ζητήματος.

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίας, ο βουλευτής Γιώργος Λουκαΐδης, υπέδειξε πως όπως παρουσιάστηκαν από την Αστυνομία τα γεγονότα, αφέθηκε να νοηθεί ότι οι δύο νεκροί ενδέχεται να έφεραν ευθύνη για την κατάληξη τους, προκαλώντας αντιδράσεις στην αίθουσα. «Με τα όσα ακούστηκαν εδώ, από πλευράς Αστυνομίας, προκύπτει πως οι ίδιοι φέρουν ευθύνη για τον θάνατό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άμεση ήταν η παρέμβαση του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων. «Ας αφήσουμε τους νεκρούς εκτός της παρούσας συζήτησης», δήλωσε, σημειώνοντας πως η δημόσια συζήτηση για ευθύνες των θυμάτων ενόσω διεξάγονται έρευνες είναι πρόωρη και ασεβής.

Στην τοποθέτηση Παπαδόπουλου συντάχθηκε και η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, η οποία υπογράμμισε την ανάγκη διαφύλαξης της σοβαρότητας και του ανθρωπίνου σεβασμού, τονίζοντας πως η απόδοση ευθυνών ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές.

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός της Αστυνομίας προχώρησε σε διευκρινίσεις, διαβεβαιώνοντας τα μέλη των Επιτροπών ότι για το ζήτημα θα διεξαχθεί θανατική ανάκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου των δύο προσώπων