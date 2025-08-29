Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ) ανακοινώνει την επαναφορά του προγράμματος δωρεάν εκδρομών στις κοινότητες του Ακάμα, από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο 2025. Στόχος είναι η ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος και η αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στα μέτρα στήριξης των κοινοτήτων Ακάμα που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και χρηματοδοτείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Οι εκδρομές θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο και περιλαμβάνουν στάσεις στο Κέντρο Πληροφόρησης Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας Ακάμα, στην πλατεία του χωριού Αρόδες, στο Μουσείο Χελώνας στην Ίνεια, στο Κέντρο Πληροφόρησης Αγροτικής Ζωής και Παραδόσεων στη Δρούσια, καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Επισκεπτών Πτηνοπανίδας και Χλωρίδας στον Κάθηκα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: visitpafos.org.cy/fullday-exploration.