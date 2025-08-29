Ένταση σημειώθηκε στη Βουλή κατά τη διάρκεια συνεδρίας που αφορούσε τις πρόσφατες πυρκαγιές, μεταξύ του προέδρου της ΔΗΠΑ Μάριου Καρογιάν και της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, με αφορμή την παρέμβαση της τελευταίας προς τον κ. Καρογιάν για τον τρόπο τοποθέτησής του.

Συγκεκριμένα, η κ. Δημητρίου διέκοψε τον κ. Καρογιάν, ζητώντας του να περιοριστεί σε ερωτήσεις όπως προνοούσε η διαδικασία και όχι σε γενικότερη τοποθέτηση. Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου της ΔΗΠΑ, ο οποίος σε υψηλούς αλλά θεσμικά πλαισιωμένους τόνους απάντησε:

«Με όλη την αγάπη και τον σεβασμό, αφήστε με να πω αυτό που έχω να πω. Δεν μου υποδείξατε προηγουμένως ότι δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Δεν είχατε την ίδια ευαισθησία με άλλους. Ακούστηκαν υπερβολές όλη αυτή την περίοδο. Θα μου κάνετε λογοκρισία;»

Παρά την ένταση, ο κ. Καρογιάν προσπάθησε να διατηρήσει ήπιο ύφος, τονίζοντας:

«Σας αγαπώ και σας εκτιμώ.»

Απαντώντας, η κ. Δημητρίου ανέφερε:

«Τι είναι το προσβλητικό στο να σας καλέσω να κάνετε ερωτήσεις; Χρειάζεται δηλαδή να έχουμε και δημοσίευμα ότι τσακωθήκαμε;»

Η Προεδρεύουσα των Επιτροπών υπενθύμισε επίσης την ανάγκη τήρησης του χρόνου, απευθύνοντας γενική παραίνεση για συντόμευση των παρεμβάσεων, ώστε να τηρείται η κοινοβουλευτική τάξη.

Η κ. Δημητρίου άφησε να νοηθεί ότι η ένταση ενδεχομένως να μην σχετίζεται αποκλειστικά με τη διαδικασία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχε ήδη τεταμένο κλίμα.

Κλείνοντας η κ. Δημητρίου μίλησε «για ασέβεια εκ μέρους συναδέλφων» και απευθυνόμενη στον κ. Καρογιάν επανέλαβε «Είστε ασεβής έναντι της Προέδρου».