Τριγμούς προκαλεί η έκθεση Αμερικανών εμπειρογνωμόνων και η στάση της Αστυνομίας για τις έρευνες περί εμπρησμών.

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών της αντιπολίτευσης και Αστυνομίας ξέσπασε μετά την τοποθέτηση του Αρχηγού Αστυνομίας για τις εν εξελίξει έρευνες που σχετίζονται με τις πληροφορίες περί κακόβουλων πυρκαγιών. Η υπόθεση πήρε νέα τροπή έπειτα από την παρουσίαση της έκθεσης Αμερικανών εμπειρογνωμόνων, η οποία ξεκαθάρισε ότι δεν προκύπτει ενδεχόμενο εμπρησμό.

Στη κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, εμφανώς ενοχλημένη, προειδοποίησε πως «δεν ήρθαμε εδώ για μονολόγους», στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την ηγεσία της Δύναμης για την ανάγκη πλήρους και διαφανούς ενημέρωσης.

Η κ. Δημητρίου, διερωτήθηκε κατά πόσο δεν μετακινήθηκαν τα αποτσίγαρα και περίμεναν τους Αμερικανούς να έρθουν και να τα βρουν.

Ο βουλευτής Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι υπήρχαν αντικρουόμενες δηλώσεις από πλευράς Αστυνομίας για το θέμα των εμπρησμών.

Παρεμβαίνοντας ο Νικόλας Παπαδόπουλος υπέδειξε ότι δεν υπάρχει μαρτυρία ότι πρόκειται για εμπρησμό και ότι το είχε αναφέρει στην προηγούμενη συνεδρία ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Σημείωσε ότι άρχισε πολύ ομαλά η διαδικασία αυτή τη φορά, αλλά άρχισε να αλλάζει.

Από πλευράς του ο Γιώργος Λουκαΐδης ανέφερε πως ο Αρχηγός Αστυνομίας είπε ότι δεν υπάρχει μαρτυρία για εμπρησμό, αλλά πρόσθεσε μίλησαν για ασύμμετρη απειλή.

Από πλευράς του ο Μάριος Καρογιάν ανέφερε ότι υπάρχει μια διαδικασία και αυτή τη στιγμή είχε τον λόγο ο Αρχηγός Αστυνομίας. Δεν μπορεί, σημείωσε, να διακόπτεται συνεχώς.

Κάλεσε την κ. Δημητρίου, να συνεχιστεί κανονικά η διαδικασία.

Απαντώντας η Αννίτα Δημητρίου υπέδειξε «Ευχαριστώ για την υπόδειξη, ξέρω καλά την δουλειά μου. Έχει το δικαίωμα να μιλήσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών. Εδώ δεν ήρθαμε για μονολόγους. Αλλά έχετε δίκιο…».

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Μάριος Καρογιάν ανέφερε ότι «δεν είχα καμία διάθεση, να σας υποδείξω, ούτε έχω πρόθεση, ούτε διάθεση».

Αρχηγός της Αστυνομίας για ποινικά αδικήματα

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας, στην τοποθέτησή του, ανέφερε πως η Δύναμη έχει ήδη παραλάβει και επεξεργάζεται 13 πληροφορίες που σχετίζονται με κακόβουλες πυρκαγιές. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως καμία εξ αυτών δεν συνοδεύεται μέχρι στιγμής από μαρτυρίες που να στοιχειοθετούν ποινικά αδικήματα.

«Οι πληροφορίες βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, έχουμε παραλάβει τεκμήρια, όπως δύο αποτσίγαρα από περιοχές πυρκαγιών, τα οποία έχουν ήδη σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις», σημείωσε ο Αρχηγός, προσθέτοντας πως οποιαδήποτε βεβαιότητα για εμπρησμό απαιτεί πλήρη τεκμηρίωση.

Οι τοποθετήσεις δεν άργησαν να προκαλέσουν αντιδράσεις από πλευράς βουλευτών της συμπολίτευσης, με αρκετούς να εκφράζουν δυσαρέσκεια για την απουσία σαφών απαντήσεων και την καθυστέρηση στη διερεύνηση των περιστατικών.