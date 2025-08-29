Σημαντικότατη εξέλιξη προκύπτει από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο οποίο συνήλθε σήμερα η Αγία και Ιερά Σύνοδος σε τακτική συνεδρία υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Αν και αρχικώς θεωρείτο ότι στη σύνοδο αυτή δεν θα συζητείτο το θέμα του Επισκόπου Τυχικού και της κρίσης στην Εκκλησία της Κύπρου μετά την αργία στην οποία τέθηκε, τελικώς συζητήθηκε σήμερα το θέμα.

Αποκλειστικές πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι το θέμα της εκκλήτου προσφυγής του Μητροπολίτη τέως Πάφου Τυχικού τέθηκε στο τραπέζι και αποφασίσθηκε όπως προσκληθεί και εμφανισθεί ενώπιον της Οικουμενικής Συνόδου κατά την προσεχή της συνεδρία στα μέσα Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται μείζονος σημασίας, αφού ο Επίσκοπος Τυχικός θα κληθεί προφανώς να δώσει εξηγήσεις για τα διαδραματιζόμενα, γεγονός που θα δρομολογήσει τις όποιες αποφάσεις για το μέλλον του και για την περαιτέρω λειτουργία της Μητρόπολης Πάφου και συνεπώς της Εκκλησίας της Κύπρου.