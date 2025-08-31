Οι Βρετανικές Βάσεις επιβεβαίωσαν ότι ασκήθηκε δίωξη εναντίον 20χρονης Βρετανίδας, η οποία κατηγορείται για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος 19χρονης συμπατριώτισσάς της. Η υπόθεση εκδικάζεται, με την κατηγορούμενη να έχει ήδη παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου και ακολούθως αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η 20χρονη αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 22 Σεπτεμβρίου 2025 για να δηλώσει την απολογία της. Οι Αρχές απέφυγαν να σχολιάσουν περαιτέρω την υπόθεση, επικαλούμενες τη συνεχιζόμενη δικαστική διαδικασία.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες σε περιοχή κοντά στη βάση Ακρωτηρίου, με το θύμα να φέρει σοβαρό τραυματισμό από το πρόσωπο μέχρι τον λαιμό. Παρά τη σοβαρότητα του χτυπήματος, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η υπόθεση έχει τραβήξει το ενδιαφέρον στη Βρετανία, καθώς η κατηγορούμενη είναι κόρη ανώτατου αξιωματικού της RAF, ενώ και το θύμα φέρεται να έχει σχέση με τις Βρετανικές Βάσεις. Ωστόσο, όπως τονίζεται, η δικαστική διαδικασία θα ακολουθήσει κανονικά, βάσει του νομικού πλαισίου που ισχύει στις Βρετανικές Βάσεις.