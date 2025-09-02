Δυο ποινικές υποθέσεις διερευνήθηκαν φέτος από την Αστυνομία που αφορούν σεξιστικά σχόλια και μάλιστα διαδικτυακά, με τους σχετικούς φακέλους να βρίσκονται ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα.

Σχετική αναφορά έγινε από τον υπουργό Δικαιοσύνης και την Επίτροπο για την Ισότητα των Φύλων, ενώ προωθείται η διενέργεια μελέτης για τα περιστατικά σεξισμού και έμφυλης βίας στην Κύπρο. Όπως εξήγγειλε χθες στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Μάριος Χαρτσιώτης, με την ευκαιρία της έναρξης της εκστρατείας κατά του σεξισμού, Αστυνομία και γραφείο της Επιτρόπου όρισαν Επιτροπή που θα τηρεί μητρώο στο οποίο θα καταγράφονται τα περιστατικά σεξισμού και θα περιγράφεται η διαχείρισή τους.

Σημειώνεται ότι η μια υπόθεση σεξισμού αφορά σε γνωστό πρώην ποδοσφαιριστή και η άλλη γνωστό tiktoker. Οι έρευνες έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η λήψη απόφασης.

Οι στόχοι της εκστρατείας, σύμφωνα με τον υπουργό, κινούνται γύρω από την ενημέρωση του κοινού για το πρόβλημα του σεξισμού, περιλαμβανομένου του διαδικτυακού σεξισμού, ως μιας μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, ταυτόχρονα με την ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών για την ύπαρξη και τις διατάξεις του «περί Καταπολέμησης του Σεξισμού και του Διαδικτυακά Διαδιδόμενου Σεξισμού και περί Συναφών Θεμάτων, Νόμου του 2020».

Κατά τον ίδιο, τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων, επιβεβαιώνουν επίσης τη σύνδεση του σεξισμού με την έμφυλη βία. Περίπου μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρώπη φαίνεται να έχει βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία ή απειλή στην ενήλικη ζωή της, ενώ προκύπτει ότι οι γυναίκες που εκτίθενται σε σεξιστικά σχόλια ή πράξεις είναι πιο πιθανό να βιώσουν μορφές έμφυλης κακοποίησης. Παρόλο, είπε ο κ. Χαρτσιώτης, που πολλές γυναίκες από τις οποίες έχουν υποστεί βία φαίνεται να έχουν μιλήσει σε κάποιο κοντινό τους πρόσωπο για το θέμα, μόνο μια στις πέντε έχει επικοινωνήσει με φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή κοινωνικών υπηρεσιών και μόλις μία στις οκτώ έχει προβεί σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Σημειώνεται ότι η εκστρατεία που διοργανώνεται με τη συμβολή της διαφημιστικής εταιρείας CONTACT, έχει ως σύνθημα «Ο σεξισμός δεν έχει θέση στην κοινωνία μας». Μέσω αυτής, μια εκ των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων 2024-2026, ήτοι η ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την ανάπτυξη κουλτούρας έμφυλης ισότητας, την αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων και την εξάλειψη προκαταλήψεων που εντοπίζονται στον κοινωνικό ιστό και στην κυπριακή κοινωνία, γίνεται πράξη.

Ανθίζει ο σεξισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στο μεταξύ, στη διαπίστωση ότι τα τελευταία χρόνια, ο σεξισμός – ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – παρουσιάζει ανησυχητική αύξηση ειδικότερα μέσα από ανώνυμους λογαριασμούς, αλλά και την επίκληση της “ελευθερίας έκφρασης”, αφού χρησιμοποιούνται συχνά ως προπέτασμα για σεξιστικές και προσβλητικές συμπεριφορές, ιδιαίτερα απέναντι σε γυναίκες και κορίτσια, προέβη η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου. Στο δικό της χαιρετισμό, η κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι ο σεξισμός προσβάλλει, ταπεινώνει, υποτιμά. Ως αποτέλεσμα, οι γυναίκες είναι τα συχνότερα θύματα σεξιστικών επιθέσεων. Όμως και οι άνδρες, ειδικά όσοι δεν ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα “αρρενωπότητας”, μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με σεξιστικές συμπεριφορές. Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: Καμία γυναίκα και κανένας άνδρας δεν πρέπει να γίνεται στόχος βίας στη βάση του φύλου, τόνισε η Επίτροπος.

Από την ανάληψη της αρμοδιότητας αυτής, προσθέτει, έχουμε τις δύο πρώτες καταγγελίες. Η μια αφορά άτομο για φερόμενα αδικήματα σεξιστικής ρητορικής, καθώς και μία για σεξισμό και υποκίνηση βίας κατά των γυναικών. Σύμφωνα με την κ. Χριστοδούλου, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το α’ 6μηνο του 2026, η διαδικτυακή βία κατά κοριτσιών ηλικίας 13-18, έχει τεθεί ως προτεραιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Θα αναληφθεί μια σειρά δράσεων οι οποίες θα αποσκοπούν στην κωδικοποίηση βέλτιστων πρακτικών και στην ανάπτυξη περαιτέρω πολιτικών και ενδεχομένως στην ενίσχυση νομοθετικών εργαλείων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την καταπολέμηση του φαινομένου. Η πρώτη δράση, η οποία αφορά τη συλλογή πανευρωπαϊκών στατιστικών και δεδομένων για το θέμα, περιλαμβάνει και την Κύπρο. Πρόκειται για μελέτη που ήδη διενεργεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) για τους σκοπούς της Κυπριακής Προεδρίας.