Έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) απευθύνει πρώην καρκινοπαθής συμβασιούχος εκπαιδευτικός, η οποία, παρότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, τοποθετήθηκε για τη νέα σχολική χρονιά σε σχολείο της επαρχίας Πάφου, μακριά από τον τόπο διαμονής της, τη Λεμεσό.

Πρόκειται για 41χρονη (το philenews κατέχει την ταυτότητα της αλλά δεν αναφέρει το όνομα για ευνόητους λόγους) με συγκεκριμένα καθήκοντα στην εκπαίδευση, η οποία σύμφωνα με τα ιατρικά πιστοποιητικά, έχει υποβληθεί σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης όγκου στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Όπως καταγράφεται σε ιατρική γνωμάτευση που προσκόμισε στο Υπουργείο και στην ΕΕΥ, η παραμονή της σε μεταφορικό μέσο ή η οδήγηση για διάστημα άνω των 20 λεπτών ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της.

Η ίδια, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να εισακουστεί, απευθύνει μέσω του «Φ» έκκληση προς την Υπουργό Παιδείας και την ΕΕΥ να εξετάσουν την περίπτωσή της με την απαιτούμενη ευαισθησία και κατανόηση.

«Η κατάστασή μου απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα και αποφυγή κραδασμών ή πολύωρης μετακίνησης. Οποιαδήποτε επιβάρυνση μπορεί να επιδεινώσει την ήδη επιβαρυμένη υγεία μου», τονίζει η 41χρονη.

Παρά τις δύο επιστολές που απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας και στην ΕΕΥ μέσω των δικηγόρων της, η απάντηση που έλαβε —όπως η ίδια καταγγέλλει— ήρθε μόνο έπειτα από πολλά τηλεφωνήματα που πραγματοποίησε η ίδια προς την ΕΕΥ. Όπως υποστηρίζει, σε ένα από τα τηλεφωνήματα, λειτουργός της ΕΕΥ τής πρότεινε να μετακομίσει μόνιμα στην Πάφο. Ωστόσο, όπως αναφέρει στον «Φ», κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, καθώς διαμένει με τη μητέρα της στη Λεμεσό, η οποία τη φροντίζει καθημερινά λόγω της κατάστασής της. Την ίδια ώρα και η μητέρα της αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας με την 41χρονη να είναι επιφορτισμένη με την φροντίδα της.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, η 41χρονη καλείται να μετακινείται καθημερινά από τη Λεμεσό στην Πάφο. Διαδρομή περίπου 45 λεπτών, κουραστική και εξουθενωτική για την υγεία της. «Δεν ζητώ προνόμια. Ζητώ να με αφήσουν να ζήσω και να εργαστώ με αξιοπρέπεια», δηλώνει συγκινημένη.

Τα προηγούμενα δύο χρόνια, μετά από ενστάσεις και την προσκόμιση όλων των απαραίτητων ιατρικών εγγράφων, η συμβασιούχος εκπαιδευτικός είχε τοποθετηθεί τελικά στην επαρχία διαμονής της. Φέτος, ωστόσο, η νέα διαδικασία αποδοχής διορισμών στερεί από τους συμβασιούχους το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά την αποδοχή της τοποθέτησής τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, να μην της δοθεί η δυνατότητα να ενημερώσει εγκαίρως για την κατάσταση της υγείας της και να ζητήσει παραμονή στη Λεμεσό.

«Το σύστημα δεν μου επέτρεψε καν να εξηγήσω γιατί δεν μπορώ να μετακινηθώ. Δεν υπάρχει μηχανισμός», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παρά την προσπάθειά της να ενημερώσει μέσω email, επισυνάπτοντας ιατρική γνωμάτευση από νευροχειρουργό, δεν έλαβε απάντηση από κανένα. Όπως αναφέρει, μετά την αλλαγή της διαδικασίας διορισμού, δεν ενημερώθηκε έγκαιρα ώστε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες μέσω ιατροσυμβουλίου, προκειμένου να αξιολογηθεί η περίπτωσή της. Αποτέλεσμα ήταν η 41χρονη να μην έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει εγκαίρως και να προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες εκ των προτέρων, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια μέσω της διαδικασίας ένστασης.