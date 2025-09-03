Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την αλλαγή στη νομοθεσία σχετικά με την αναγνώριση των ημερών ασθενείας κατά την εγκυμοσύνη των συμβασιούχων και των αντικαταστατριών εκπαιδευτικών. Η ανακοίνωση έγινε πριν από λίγο με ανάρτηση της υπουργού Παιδείας.

Συγκεκριμένα, η Αθηνά Μιχαηλίδου έγραψε:

«Ένα σημαντικό βήμα στήριξης των γυναικών εκπαιδευτικών: το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε αλλαγή στη νομοθεσία, με βάση την οποία αναγνωρίζονται πλέον οι ημέρες ασθενείας κατά την εγκυμοσύνη, για τις συμβασιούχες και αντικαταστάτριες εκπαιδευτικούς.

Συνεχίζουμε να προωθούμε πολιτικές που ενισχύουν τα ίσα δικαιώματα, σέβονται τη μητρότητα και αναβαθμίζουν την εκπαίδευση».