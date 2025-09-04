Αναστάτωση στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης επικρατεί τις τελευταίες μέρες, με αφορμή επιστολή που στάλθηκε στον Σύνδεσμο ιδιωτικών σχολείων με θέμα την έναρξη διαβουλεύσεων για τροποποίηση του «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου του 2019».

Η επιστολή υπογράφεται από τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Παιδείας και ενημερώνει για σχέδιο τροποποιητικού νομοσχεδίου, το οποίο καταρτίστηκε με σκοπό την εκκίνηση’ των προβλεπόμενων διαδικασιών διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του νόμου.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή Γιώργου Παντελή, η εν λόγω πρόταση στοχεύει στην επικαιροποίηση επιμέρους πτυχών του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, «με γνώμονα τη διασφάλιση της ισονομίας και της διαφάνειας στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και τον σεβασμό της ιδιαιτερότητας και αυτονομίας του ιδιωτικού τομέα εκπαίδευσης».

Αναφορικά με τις κύριες τροποποιήσεις που σχεδιάζονται αυτές είναι:

Κατάργηση της Αντιστοιχίας των απολυτηρίων Παρομοίου Τύπου Ιδιωτικών Σχολείων με εκείνα των δημόσιων σχολείων, με διατήρηση μόνο της Ισοτιμίας.

Τροποποίηση του ορισμού των Παρομοίου Τύπου σχολείων, αυξάνοντας την αναλογία εναρμόνισης με το πρόγραμμα σπουδών των δημόσιων σχολείων από τα 2/3 σε 4/5.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται, «τα Παρομοίου Τύπου ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν με μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και την εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης. Σε αντιδιαστολή, τα δημόσια σχολεία ακολουθούν κοινές προδιαγραφές και ενιαία κριτήρια αξιολόγησης. Η διατήρηση της Αντιστοιχίας ενδέχεται να προκαλεί ανισότητες ως προς την ακαδημαϊκή αξιολόγηση και την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών/τριών σε ευκαιρίες».

Όπως σημειώνει ο κ. Παντελή, ο οποίος ζητά τις θέσεις των ιδιωτικών σχολείων για να γίνει η εφικτή η διαδικασία διαβούλευσης, η αξιολόγηση στα ιδιωτικά σχολεία μπορεί να διαφέρει σημαντικά ως προς τη μεθοδολογία και τα εφαρμοζόμενα κριτήρια.

Επισημαίνει ότι η πρόταση διατήρησης μόνο της Ισοτιμίας διασφαλίζει την αναγνώριση του απολυτηρίου ως έγκυρου τίτλου σπουδών, χωρίς να μεταφέρεται αυτομάτως η ίδια βαρύτητα βαθμολογίας με αυτή των δημόσιων σχολείων.

«Η προτεινόμενη αύξηση της αναλογίας προσαρμογής στο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα των δημόσιων σχολείων σε 4/5 αποσκοπεί στην ενίσχυση της συγκρισιμότητας των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι μαθητές/τριες. Η αναλογία αυτή διατηρεί παράλληλα ένα ικανοποιητικό περιθώριο αυτονομίας (1/5), επιτρέποντας διαφοροποιήσεις στην προσφερόμενη εκπαίδευση».

Καταγράφει δε, πως η προσέγγιση αυτή προάγει την αντικειμενικότητα στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, μειώνει τις αποκλίσεις στη διδακτέα ύλη και στη δομή των απολυτηρίων, ενισχύει την αξιοπιστία των τίτλων σπουδών των Παρομοίου Τύπου ιδιωτικών σχολείων και προσφέρει ένα σαφές και δίκαιο πλαίσιο λειτουργίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εξετάζονται και επιμέρους τροποποιήσεις, μεταξύ των οποίων, η μείωση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος των Νέων Ελληνικών στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία Παρομοίου και Διαφόρου Τύπου, σε έξι ώρες εβδομαδιαίως για όλες τις τάξεις.

«Η πρόταση τροποποίησης δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της λειτουργικής ελευθερίας των ιδιωτικών σχολείων, αλλά επιδιώκει στην ενίσχυση ενός πλαισίου δικαιοσύνης και διαφάνειας, που να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και στις εύλογες προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μερών», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Χθες, όπως γράφτηκε στον «Φ», υπήρξε παρέμβαση του νομικού και εκπροσώπου των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, Σάββα Σαββίδη, σχετικά με το θέμα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, πως με αυτή την εξέλιξη «απειλείται η ισότητα».

Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση γύρω από θέματα που αφορούν στους τύπους των ιδιωτικών σχολείων άνοιξε πριν από περίπου τρία χρόνια.

Τώρα, πηγή του υπουργείου Παιδείας ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει η όποια πολιτική απόφαση, παρά μόνο γίνεται προσπάθεια διαβούλευσης.