Σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα υλοποιεί το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για τη στήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου στην επαρχία Λεμεσού.

Το συνολικό κόστος των μέτρων ανέρχεται στα €23,5 εκατομμύρια και αφορά αποζημιώσεις, επενδυτικά σχέδια επαναδραστηριοποίησης, καθώς και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Η πρώτη δράση, που ήδη ολοκληρώθηκε, αφορούσε την καταβολή άμεσης οικονομικής ενίσχυσης για απώλεια εισοδήματος ενός έτους σε γεωργούς και κτηνοτρόφους των πληγεισών περιοχών. Μέχρι τις 27 Αυγούστου καταβλήθηκε το ποσό των €3.198.976,66 σε 1.311 δικαιούχους.

Πρόκειται για 100% αποζημίωση επί της απώλειας εισοδήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 100 αιτητές, οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση στον ΚΟΑΠ, αποκλείστηκαν μετά από ελέγχους, καθώς διαπιστώθηκε πως δεν πληρούσαν τα κριτήρια.



Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο επιπλέον δράσεις:



Το Έκτακτο Ειδικό Σχέδιο Επαναδραστηριοποίησης για την αποκατάσταση υποδομών και μηχανολογικού εξοπλισμού επαγγελματιών και μη γεωργοκτηνοτρόφων.

Το Επενδυτικό Σχέδιο για μη επιλέξιμους στο πρώτο σχέδιο, με στόχο τη στήριξη πληγέντων που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς.

Το ύψος της ενίσχυσης δύναται να φτάσει έως και το 80% της συνολικής ζημιάς, ανάλογα με τις πρόνοιες των Σχεδίων.

Τα δύο Σχέδια προκηρύχθηκαν στις 2 Αυγούστου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 15η Σεπτεμβρίου 2025.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 1.000 αιτήσεις, ενώ ήδη διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι και αξιολογήσεις. Οι πρώτες επιστολές έγκρισης θα αποσταλούν εντός των ημερών, με στόχο την καταβολή προκαταβολής 30% στους πρώτους δικαιούχους.

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον Κούρη και τα υδατορέματα της περιοχής

Παράλληλα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει κινητοποιηθεί για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων στην πυρόπληκτη λεκάνη απορροής του ποταμού Κούρη και των υδατορευμάτων Χα-Ποτάμι, Ποταμός Παραμαλλιού και Κρυός.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη εντοπιστεί περίπου 60 σημεία για παρεμβάσεις, με την πρώτη φάση να περιλαμβάνει την κατασκευή 25 αναβαθμών τύπου Gabions, έργα που θεωρούνται πρώτης προτεραιότητας.

Το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό:

Οι κατασκευές της Φάσης Α θα ξεκινήσουν στις 22 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2025.

Η Φάση Β αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Το Υπουργείο διαβεβαιώνει πως οι ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και οι πληρωμές προς τους δικαιούχους θα γίνονται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των δράσεων.