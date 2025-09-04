Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης από το «επαρχιακό δικαστήριο» Αμμοχώστου ο Τουρκοκύπριος δικηγόρος Μουράτ Μετίν Χακκί, ο οποίος εκπροσωπεί τους πέντε Ελληνοκυπρίους που κρατούνται παράνομα στις φυλακές του ψευδοκράτους.

Το «δικαστήριο» αποφάσισε την «αποφυλάκισή» του με την καταβολή εγγύησης ύψους 200.000 τουρκικών λιρών και την υπογραφή εγγυητηρίων από δύο «πολίτες» ύψους 500.000 λιρών ο καθένας. Επιπλέον, επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τα κατεχόμενα, ενώ ο κ. Χακκί υποχρεώθηκε να παραδώσει όλα τα ταξιδιωτικά του έγγραφα στην «αστυνομία».

Κατά τη διαδικασία, ο «ανακριτής» συνέδεσε τη «σύλληψη» με την υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων, υποστηρίζοντας ότι ο δικηγόρος παραβίασε τη «νομοθεσία» περί προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, υπάλληλος του «κτηματολογίου» φωτογράφιζε έγγραφα και τα διαβίβαζε μέσω μεσίτη στον κ. Χακκί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στο γραφείο του φέρονται να βρέθηκαν σχετικά έγγραφα και μεταφράσεις που τον εμπλέκουν.

Ο «ανακριτής» ανέφερε ότι, αν και η έρευνα συνεχίζεται, το στάδιο στο οποίο ο δικηγόρος θα μπορούσε να παρέμβει έχει ολοκληρωθεί, γεγονός που επέτρεψε την αποφυλάκισή του με όρους.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση χαρακτήρισε τις κατηγορίες «προϊόν φαντασίας», επιμένοντας στην αθωότητα του κ. Χακκί. Τόνισε ότι η αποδοχή των περιοριστικών όρων έγινε για να διευκολυνθεί η έρευνα, εκφράζοντας την πεποίθηση πως η διαδικασία θα αποδείξει την αθωότητά του.

ΚΥΠΕ