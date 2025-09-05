Έτοιμοι να υποδεχτούν τη νέα σχολική χρονιά, σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια, είναι οι μαθητές των πυρόπληκτων κοινοτήτων της επαρχίας Λεμεσού. Το γνώριμο πράσινο τοπίο έχει αντικατασταθεί από τα σημάδια της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουνίου, που στο πέρασμά της σάρωσε τα πάντα. Ωστόσο, η ελπίδα και η θέληση για συνέχιση της ζωής παραμένουν δυνατές.

Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα το πρωί (5/9) για 142 μαθητές που φοιτούν στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ομόδους, καθώς και στο παράρτημα της Τεχνικής Σχολής Οινολογίας – Αμπελουργίας. Από αυτούς, περίπου 110 προέρχονται από τις πληγείσες κοινότητες της περιοχής. Ο κοινοτάρχης Ομόδους, Ευγένιος Μιχαήλ, δήλωσε στον «Φ» πως όλα είναι έτοιμα για τη νέα σχολική χρονιά.

«Οι σχολικές μας μονάδες είναι καθαρές, οργανωμένες και πανέτοιμες να υποδεχτούν τα παιδιά μας. Μπορεί το τοπίο γύρω μας να έχει αλλάξει, αλλά το χαμόγελο και η δίψα για μάθηση παραμένουν ίδια». Ο κ. Μιχαήλ ανέφερε ότι το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού θα προσφέρει δωροκουπόνια σε όλους τους μαθητές τις επόμενες ημέρες, ενώ ξεκαθάρισε πως «εάν κάποιος μαθητής χρειαστεί οτιδήποτε, δεν θα τον αφήσουμε μόνο. Μαζί με τη διεύθυνση του σχολείου και το σύμπλεγμα των Κρασοχωριών, θα είμαστε δίπλα του για ό,τι χρειαστεί. Η κοινότητά μας είναι εδώ για να στηρίξει».

Στα θρανία οι μικροί μαθητές σε Πάχνα, Σούνι και Πάνω Κυβίδες

Τα παιδιά επιστρέφουν στα σχολεία με καθαρά θρανία, χαμόγελα και μια κοινωνία που τα αγκαλιάζει με αγάπη και αξιοπρέπεια.

Στο Δημοτικό Σχολείο Πάχνας θα φοιτήσουν φέτος 44 μαθητές, ενώ 25 παιδιά θα φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο και 18 στον βρεφοπαιδοκομικό σταθμό της κοινότητας, σύμφωνα με τον Κοινοτάρχη Πάχνας και πρόεδρο του συμπλέγματος Κρασοχωριών, Ανδρέα Σάββα.

Πρόκειται για παιδιά από τις γύρω πυρόπληκτες κοινότητες, αλλά και από την ίδια την Πάχνα. «Έχουμε τρεις μαθητές από δύο οικογένειες, από τη Βάσα Κοιλανίου, που έχασαν τα σπίτια τους. Τους στηρίξαμε και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους», σημείωσε ο κ. Σάββας.

Οι σχολικές μονάδες είναι απολύτως έτοιμες να υποδεχθούν τους μικρούς μαθητές, που επιστρέφουν στα θρανία έχοντας ζήσει ένα δύσκολο καλοκαίρι. Το γκρίζο τοπίο έχει κυριεύσει την περιοχή τους. Κάποια από τα παιδιά αυτά βίωσαν την αγωνία και τον φόβο της πύρινης κόλασης. Κάποια από αυτά έχασαν μέσα σε λίγες ώρες τα πάντα. Το δωμάτιό τους, τα ρούχα τους, τα βιβλία και τα παιχνίδια τους.

Ο κ. Σάββας ανέφερε πως την κοινότητα επισκέφθηκε εθελοντική ομάδα από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, προσφέροντας δωροκουπόνια σε όλα τα παιδιά. Παράλληλα, εθελοντικές ομάδες αλλά και ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού δώρισε σχολική ύλη, εξοπλισμό και σχολικές τσάντες σε όλους τους μαθητές. «Αν προκύψει οποιαδήποτε ανάγκη, καλούμε τους γονείς και τους μαθητές να απευθυνθούν σε εμάς. Θα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν», υπογράμμισε ο κ. Σάββας.

Στο Δημοτικό Σχολείο Σουνίου – Ζανατζιάς θα φοιτήσουν φέτος 52 μαθητές, όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της κοινότητας, Νίκος Βίκης. Έξι οικογένειες μαθητών που φοιτούν στο σχολείο έχουν χάσει τα υπάρχοντά τους από τις πυρκαγιές.

«Οι οικογένειες αυτές και όχι μόνο, στηρίχθηκαν τόσο από το κράτος όσο και από πολλές εθελοντικές ομάδες, συνδέσμους και οργανωμένα σύνολα. Τους ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα έκαναν», σημείωσε ο κ. Βίκης, τονίζοντας ότι η στήριξη θα συνεχιστεί.

Το σχολείο παραμένει μικρό, λόγω περιορισμένων κτηριακών εγκαταστάσεων, ενώ ορισμένοι μαθητές που μένουν μόνιμα στο Σούνι, φοιτούν σε σχολεία άλλων περιοχών. Όπως μας περιέγραφε, γύρω από το σχολείο, η πυρκαγιά έκαψε πεύκα και πράσινο, ωστόσο, οι σχολικοί χώροι και οι αίθουσες έχουν καθαριστεί και προετοιμαστεί πλήρως για τη νέα χρονιά.

«Χάρη στους εθελοντές, τα οργανωμένα σύνολα και συνδέσμους γονέων άλλων περιοχών της Κύπρου, εταιρείες και κομματικούς φορείς, εξασφαλίστηκε κάθε αναγκαίο είδος για τα παιδιά μας. Το μόνο που απομένει πλέον είναι να ολοκληρωθεί και να καταβληθεί η οικονομική βοήθεια που εξήγγειλε η κυβέρνηση, ώστε τα σπίτια των ανθρώπων που χάθηκαν να ξαναχτιστούν το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε ο κ. Βίκης.

Πάνω Κυβίδες: 170 παιδιά ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά

Στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Πάνω Κυβίδων θα φοιτήσουν φέτος 120 μαθητές, ενώ στο νηπιαγωγείο της κοινότητας 50 νήπια, τόσο από τις Πάνω Κυβίδες όσο και από τις γύρω κοινότητες. Όπως ανέφερε στον «Φ» ο κοινοτάρχης, Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου, όλοι οι μαθητές έλαβαν σχολικά είδη και δωροκουπόνια, προσφορά εθελοντών και άλλων οργανώσεων.

«Στην κοινότητά μας, ευτυχώς, δεν υπήρξαν μαθητές που να έχασαν τα σπίτια τους από τις πυρκαγιές, ωστόσο, εάν προκύψει οποιαδήποτε δυσκολία για οποιονδήποτε μαθητή, θα είμαστε άμεσα δίπλα του», υπογράμμισε ο κ. Παπαθεοδώρου.

Οι πυρόπληκτες κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού αποδεικνύουν πως η εκπαίδευση δεν σταματά μπροστά σε καμία καταστροφή. Αντίθετα, γίνεται ελπίδα, κίνητρο, και μια ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα. Τοπικές αρχές, εθελοντές και οργανωμένα σύνολα στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο, μετατρέποντας την τραγωδία σε ελπίδα για το αύριο και γεμίζοντας τα παιδιά με αισιοδοξία και όνειρα.