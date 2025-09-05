Επιμένει μέχρι τέλους η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το αποτυπώνει και στο χαρτί, πως η φονική πυρκαγιά στην Ορεινή Λεμεσού ενδεχόμενα να οφείλεται σε εμπρησμό παρά σε τυχαίο γεγονός.

Το πόρισμα της Υπηρεσίας που θα συνοδεύει την έκθεσή της για την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου, είναι έτοιμο και θα σταλούν μαζί στην Αστυνομία που διενεργεί έρευνες όσον αφορά τυχόν ευθύνες γύρω από τα αίτια αλλά και τον αδόκητο θάνατο δυο συνταξιούχων. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συμφωνεί με τη θέση των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας ATF που κλήθηκαν στην Κύπρο για να εξετάσουν τα αίτια της πυρκαγιάς, για το σημείο μηδέν, παρ’ όλο που αρχικά σε δηλώσεις αξιωματούχων τους, υπήρχε διαφορετική στάση.

Συγκεκριμένα, το σημείο μηδέν, δηλαδή ο τόπος από τον οποίο άρχισε η πυρκαγιά στο δρόμο Μαλιάς – Άρσους, είναι δίπλα σε σκυβαλότοπο αλλά δεν ξεκίνησε από τον σκυβαλότοπο. Επίσης, η Υπηρεσία συμφωνεί ότι η φωτιά ξεκίνησε από αποτσίγαρο ή αποτσίγαρα, όπως είχαν εντοπίσει και οι Αμερικανοί. Ωστόσο, θεωρεί ως πιθανή αιτία τον εμπρησμό. Κι’ αυτό, όπως δήλωσε στον «Φ» ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής, στη σκηνή εντοπίστηκαν πολλά αποτσίγαρα, υπάρχει το ιστορικό της περιοχής με πολλές πυρκαγιές που δεν δικαιολογούνται και, παράλληλα, τόνισε πως η απλή ακόμη και η μη σκόπιμη ρίψη ενός αποτσίγαρου είναι ποινικό αδίκημα, γι’ αυτό και η Υπηρεσία θεωρεί ότι πρέπει να διερευνηθεί ως τέτοια.

Το πόρισμα και την έκθεση της Πυροσβεστικής ετοίμασε τριμελής επιτροπή αξιωματικών της Υπηρεσίας οι οποίοι διορίστηκαν από τον Αρχιπύραρχο Νίκο Λογγίνο και είναι εκπαιδευμένοι για τη διερεύνηση πυρκαγιών. Στο πόρισμα καταγράφονται τα αίτια της φωτιάς, ενώ στην έκθεση, γίνεται εκτενής αναφορά για το πόσα μέσα εργάστηκαν για την κατάσβεσή της, τις ώρες ανταπόκρισής τους, τις ζημιές και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν το επιχειρησιακό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε ο κ. Κεττής, ελλείπουν κάποια στοιχεία από άλλες Υπηρεσίες που ενεπλάκησαν στην κατάσβεση της φωτιάς και μόλις είναι έτοιμα, η έκθεση μαζί με το πόρισμα θα σταλούν στην Αστυνομία, όπως γίνεται με όλες τις περιπτώσεις.

Η τριμελής επιτροπή, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συνέλεξε, τις καταθέσεις και την αυτοψία στη σκηνή, επιμένει στη θέση ότι δεν αποκλείεται η πυρκαγιά να τέθηκε κακόβουλα. Προχωρεί, μάλιστα, ένα βήμα παρά κάτω προσθέτοντας ότι τέθηκε με αποτσίγαρο ή αποτσίγαρα. Όπως εξήγησε ο κ. Κεττής, ο νόμος που ισχύει σήμερα, η ρίψη αποτσίγαρου ή σπίρτου και η πρόκληση πυρκαγιάς, θεωρείται ως σοβαρό ποινικό αδίκημα που τιμωρείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μέχρι 10χρόνια φυλάκιση, €75.000 πρόστιμο, ενώ το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την καταβολή ως αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Στο πόρισμα των ειδικών της Πυροσβεστικής, θα αναφέρεται μετά που ο αυτόπτης μάρτυρας πήγε στη σκηνή και είδε εκ νέου τον χώρο, ότι η φωτιά άρχισε από ένα σημείο και όχι δύο και, μάλιστα, όχι από τον σκυβαλότοπο, αλλά δίπλα, στον χώρο που απομόνωσαν οι Αμερικανοί ειδικοί. Ο κ. Κεττής κληθείς να σχολιάσει τη διαφοροποίηση της Πυροσβεστικής από το πόρισμα των Αμερικανών, ανέφερε ότι η συσσώρευση αρκετών αποτσίγαρων στο σημείο δεν είναι τυχαίο γεγονός. «Δεν έχει παγκάκι εκεί να κάτσει κάποιος και να καπνίζει και μετά να ρίχνει τα αποτσίγαρα, ανέφερε παραστατικά. Εμείς με τα δεδομένα που έχουμε, δεν αποκλείουμε και την κακόβουλη ενέργεια. Αρμόδια για να εξετάσει το κατά πόσον επρόκειτο για εμπρησμό ή όχι είναι η Αστυνομία», κατέληξε ο κ. Κεττής.

Τα αποτσίγαρα δείχνουν την αιτία

Υπενθυμίζεται ότι οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες στην έκθεσή τους που παρέδωσαν στην κυβέρνηση στις 28 Αυγούστου, έκαναν λόγο για τυχαίο γεγονός και «απερίσκεπτη απόρριψη τσιγάρου».

Μάλιστα, οι Αμερικανοί συνόδευαν την έκθεσή τους από φωτογραφία από τη σκηνή με δύο αποτσίγαρα τα οποία ήταν η αιτία της φονικής πυρκαγιάς. Και τα δύο έφεραν θερμικές αλλοιώσεις, ενώ το ένα ήταν σε καλύτερη κατάσταση, γι’ αυτό και στάλθηκε για τον εντοπισμό γενετικού υλικού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, με βάση το πόρισμα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων, αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο, η πυρκαγιά να προκλήθηκε με χρήση, τοποθέτηση ή απόρριψη αποτσίγαρου. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη, ότι σε κάποιο σημείο της έκθεσης των ξένων εμπειρογνωμόνων, σημειώνεται ότι ελλείψει μαρτυριών, ενδεχομένως, να υπήρξε και κακόβουλη πράξη.

Σημειώνεται ότι στην έκθεση των Αμερικανών, αναφέρεται, επίσης, πως η έρευνα που έγινε καταδεικνύει «με απόλυτη σαφήνεια» τόσο τη σφοδρότητα της εξάπλωσης της πυρκαγιάς, όσο και την αιτία εκδήλωσής της.