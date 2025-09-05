Εισήγηση στον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εξωτερικών, όπως επισπευσθεί ο καταρτισμός του νέου Σχεδίου Επιδομάτων Εξωτερικού και σε αυτόν περιληφθούν επαρκή αντισταθμιστικά μέτρα, που θα διασφαλίζουν τη στήριξη των συζύγων/συντρόφων διπλωματών στην εργασιακή και συνταξιοδοτική αποκατάστασή τους και την ευρύτερη προστασία της οικογενειακής τους ενότητας και ευημερίας, υπέβαλε με έκθεση η Επίτροπος Διοικήσεως Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη.

Στην έκθεση η Επίτροπος, μετά την εξέταση παραπόνου που υπέβαλε Πρέσβυς – Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με δυσμενή μεταχείριση κατηγορίας συζύγων διπλωματών της Κυπριακής Δημοκρατίας, που συνοδεύουν τους/τις συζύγους τους σε μεταθέσεις στο εξωτερικό, προσθέτει ότι ένα μέτρο θα μπορούσε περεταίρω να είναι το να συνεκτιμάται η οικογενειακή σχέση σε περίπτωση προσλήψεων για θέσεις επιτόπιου επιστημονικού προσωπικού,/θέσεις εμπειρογνωμόνων, για τις οποίες ο/η ενδιαφερόμενος/η σύζυγος/σύντροφος κατέχει τα προσόντα της θέσης.

Στα συμπεράσματά της η Επίτροπος διαπιστώνει ότι από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του Γραφείου της, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι δεν προκύπτει άμεση ή έμμεση διαφορετική μεταχείριση ανάμεσα στους/στις Κύπριους/ες και στους/στις μη Κύπριους/ες συζύγους διπλωματών, ούτε οποιαδήποτε άλλη διάκριση οφειλόμενη σε κάποιο από τα προστατευόμενα χαρακτηριστικά του ατόμου (φυλή, κοινότητα, γλώσσα, χρώμα, θρησκεία, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, ειδικών αναγκών, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή φύλου) που εμπίπτουν στον περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων Νόμο σε συνδυασμό με άλλες ειδικές νομοθεσίες, ο οποίος δίνει στην Επίτροπο την εξουσία υποβολής δεσμευτικών συστάσεων.

Ειδικότερα, σημειώνει ότι σύμφωνα με τα όσα έχει θέσει υπόψη της το Υπουργείο Εξωτερικών, στις θέσεις επιτόπιου προσωπικού υπηρετούν τόσο Κύπριοι/Ελληνόφωνοι όσο και Μη Κύπριοι/Μη Ελληνόφωνοι σύζυγοι μελών διπλωματικής υπηρεσίας, που πληρούσαν τα προσόντα της θέσης.

Επισημαίνει επίσης, ότι ο σύζυγος της παραπονούμενης δεν υπέβαλε αίτηση για πρόσληψή του σε τέτοια θέση, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η απόφαση μη επιλογής του, προσθέτοντας ότι στις θέσεις επιστημονικού προσωπικού, κατά την τελευταία πενταετία, δεν υπηρετούν σύζυγοι μελών της διπλωματικής υπηρεσίας, οπότε δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το Υπουργείο αποκλείει από αυτές τις θέσεις όσους δεν είναι Κυπριοι/ες και ευνοεί αυτούς/ες που είναι.

Παρατηρεί ότι σε αυτή την περίπτωση, δεν έχει τεθεί υπόψη της ότι ο σύζυγος της παραπονούμενης υπέβαλε αίτηση για πρόσληψη και αυθαίρετα αποκλείστηκε και σημειώνει την παραδοχή του Υπουργείου Εξωτερικών σε σχέση με την ανάγκη αντιμετώπισης του ζητήματος.