Λεπτομέρειες για διάφορες οδικές εργασίες που διεξάγονται στο οδικό δίκτυο σε διάφορες πόλεις, δίνει με ανακοίνωσή της η Αστυνομία.

Το κοινό ενημερώνεται για τα ακόλουθα:

Αυτοκινητόδρομος Λάρνακας-Αμμοχώστου

Την περίοδο 27/08/2025 – 11/09/2025, μεταξύ των ωρών 08:30 – 15:30, εκτός Παρασκευών και Σαββατοκύριακων θα γίνονται, από το Τμήμα Δασών, εργασίες ποτίσματος στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητοδρόμου, από το Αεροδρόμιο Λάρνακας μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η λωρίδα που εφάπτεται της κεντρικής νησίδας του αυτοκινητοδρόμου από τη μία κατεύθυνση, σε μήκος 1,5χλμ κάθε φορά.

Στα πρανή όλων των αυτοκινητοδρόμων της Επαρχίας Λάρνακας, καθώς και των κυκλικών κόμβων “Καλού Χωριού” και “Ριζοελιάς”, την περίοδο 01/09/2025 – 31/10/2025, εκτός Σαββατοκύριακων και αργιών, μεταξύ των ωρών 08:30-14:30, θα γίνονται εργασίες από το Τμήμα Δασών, κλαδέματος και ποτίσματος φυτών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει μέρος του ερείσματος του αυτοκινητοδρόμου, τμηματικά σε μήκος 300 μέτρα ανά φορά. Η τροχαία κίνηση δεν θα επηρεαστεί.

Στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Ξυλοτύμπου και Αγίας Νάπας, την περίοδο 08/09/2025–31/10/2025, μεταξύ των ωρών 09:00 το πρωί και 05:30 το επόμενο πρωί, καθημερινές εκτός Παρασκευές, Σαββατοκύριακα και αργίες, θα διεξάγονται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τμήμα της εφαπτόμενης της κεντρικής νησίδας λωρίδας του αυτοκινητόδρομου, από την περιοχή Ξυλοτύμπου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Αγίας Νάπας, θα κλείνει, διαδοχικά για μήκος 100 μέτρα κάθε φορά, ταυτόχρονα και από τις δύο κατευθύνσεις, σε εννέα διαφορετικά σημεία.

Αυτοκινητόδρομος Λάρνακας-Κοφίνου

Την περίοδο 01/09/2025 μέχρι την 16/09/2025, μεταξύ των ωρών 08:30 – 15:30, εκτός Παρασκευών και Σαββατοκύριακων, θα γίνονται, από το Τμήμα Δασών, εργασίες ποτίσματος στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητοδρόμου, από τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού μέχρι την Κοφίνου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η λωρίδα που εφάπτεται της κεντρικής νησίδας του αυτοκινητοδρόμου από τη μία κατεύθυνση, σε μήκος 1,5χλμ κάθε φορά.

Στον αυτοκινητόδρομο μεταξύ Αεροδρομίου Λάρνακας και κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς, από την Πέμπτη 04/09/2025 μέχρι και τη Δευτέρα 08/09/2025, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, μεταξύ των ωρών 08:30 – 14:30, θα διεξάγονται εργασίες κοπής χόρτων και καθαρισμού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα παραμένει κλειστή η έξοδος της Βιομηχανικής Περιοχής Αραδίππου με κατεύθυνση Αεροδρομίου Λάρνακας προς Ριζοελιά και η κίνηση των οχημάτων θα διοχετεύεται από την έξοδο Αραδίππου (Δυτικά).

Αυτοκινητόδρομος Λάρνακας-Λευκωσίας

Την περίοδο 27/08/2025 – 11/09/2025, μεταξύ των ωρών 08:30 – 15:30, εκτός Παρασκευών και Σαββατοκύριακων θα γίνονται, από το Τμήμα Δασών, εργασίες ποτίσματος στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητοδρόμου, από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι την έξοδο προς Νήσου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η λωρίδα που εφάπτεται της κεντρικής νησίδας του αυτοκινητοδρόμου από τη μία κατεύθυνση, σε μήκος 1,5χλμ κάθε φορά.

Στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λάρνακας, από τη συμβολή με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, στην κατεύθυνση προς Λάρνακα, τη Δευτέρα 01/09/2025 και τη Δευτέρα 08/09/2025, μεταξύ των ωρών 09:30 – 13:30, θα διεξάγονται περιοδικά εργασίες αφαίρεσης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης πινακίδων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τοπικά η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου για περίπου 100 μέτρα και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας

Στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Στροβόλου/ Λατσιά και Αλάμπρας, από τη Δευτέρα 01/09/2025 μέχρι και την Πέμπτη 11/09/2025, από τις 20:30 το βράδυ μέχρι τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, εκτός Παρασκευής και Σαββατοκυρίακου, θα διεξάγονται εργασίες στην κεντρική νησίδα για επιδιόρθωση στηθαίων ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η εφαπτόμενη λωρίδα κυκλοφορίας της κεντρική νησίδας και στις δύο κατευθύνσεις, για μήκος 500μ. περίπου κάθε φορά και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στις διπλανές λωρίδες κυκλοφορίας.

Την περίοδο 27/08/2025 – 10/09/2025, εκτός Σαββατοκύριακων, μεταξύ των ωρών 08:30 – 15:00, στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου, θα διεξάγονται εργασίες άρδευσης, από το Τμήμα Δασών, για συνολικό μήκος 17,5 χιλιομέτρων περίπου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η λωρίδα που εφάπτεται της κεντρικής νησίδας του αυτοκινητοδρόμου και από τις δύο κατευθύνσεις, σε μήκος 1,5χλμ κάθε φορά.

Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Κοκκινοτριμιθιάς

Στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ της εξόδου της Δένειας και της εξόδου προς Μάμμαρι, από τη Δευτέρα 08/09/2025 μέχρι και την Πέμπτη 11/09/2025, από τις 20:00 το βράδυ μέχρι τις 05:30 το πρωί της επόμενης μέρας, θα διεξάγονται εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος. Η τροχαία κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Δένειας–Λευκωσίας με κατεύθυνση προς Λευκωσία, θα διοχετεύεται στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας που θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση.

Επαρχία Λευκωσίας

Στη Λευκωσία, στη λεωφόρο Διγενή Ακρίτα, μεταξύ των συμβολών της με την οδό Νικόδημου Μυλωνά και τη Λεωφόρο Καλλιπόλεως, από τις 30/06/2025, μέχρι τις 24/11/2025, θα διεξάγονται εργασίες επιδιόρθωσης, συντήρησης και ενίσχυσης του υφιστάμενου οχετού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει διαδοχικά τμήμα της μίας λωρίδας της λεωφόρου Διγενή Ακρίτα με κατεύθυνση προς Παλλουριώτισσα/Καϊμακλί για 50μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας. Επιπλέον θα απαιτείται κλείσιμο και των δύο λωρίδων κυκλοφορίας στην κατεύθυνση αυτή, κατά τις ημέρες που θα γίνονται εργασίες σκυροδέτησης και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω εναλλακτικών πορειών. Για τις περιπτώσεις αυτές θα εκδίδονται ξεχωριστές ανακοινώσεις για καλύτερη ενημέρωση του κοινού.

Στη λεωφόρο Διγενή Ακρίτα στη Λευκωσία, από τη Δευτέρα 1ης Σεπτεμβρίου, 2025 μέχρι και τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου, 2025, θα διεξάγονται εργασίες επιδιόρθωσης, συντήρησης και ενίσχυσης του υφιστάμενου οχετού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι λωρίδες της λεωφόρου Διγενή Ακρίτα από Λευκωσία προς Παλουριώτισσα μεταξύ των συμβολών της με την οδό Νικόδημου Μυλωνά και Ολυμπίας θα είναι κλειστές για την τροχαία κίνηση. Η δεξιόστροφη κατεύθυνση προς την οδό Νικόδημου Μυλωνά θα παραμείνει ανοικτή. Οι οδηγοί από Λευκωσία προς Παλουριώτισσα προτρέπονται να χρησιμοποιούν τις οδούς Κρήτης, Κυπράνορος, Ανδροκλέους και στη συνέχεια τις οδούς Στασάνδρου/Πινδάρου και λεωφόρο Στασίνου για τις μετακινήσεις τους. Οι οδηγοί από Λευκωσία προς Καλλιπόλεως προτρέπονται να χρησιμοποιούν την οδό Νικόδημου Μυλωνά για τις μετακινήσεις τους. Για επαναφορά στη Διγενή Ακρίτα οι οδηγοί προτρέπονται να χρησιμοποιούν τις οδούς Νικόδημου Μυλωνά, Δαμασκηνού και Ολυμπίας. Η κυκλοφορία με κατεύθυνση από Παλουριώτισσα προς λεωφόρο Μακαρίου δεν θα επηρεαστεί από τις εργασίες.

Σε Λακατάμια και Στρόβολο, το πλαίσιο των έργων που διεξάγονται στις λεωφόρους Ιπποκράτους, Αργυρουπόλεως, Τσερίου, και Στροβόλου, από την Τετάρτη 07/05/2025 και για περίοδο 5 μηνών περίπου, η συμβολή της οδού Γεώργιου Αναγνωστοπούλου με τη λεωφόρο Τσερίου θα είναι κλειστή. Κατά την περίοδο αυτή, η κυκλοφορία προς και από τη λεωφόρο Τσερίου θα διεξάγεται μέσω της οδού Γεώργιου Ιωνά, όπου θα λειτουργεί φώτο-ελεγχόμενη συμβολή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Σε Λακατάμια και Στρόβολο, επίσης στο πλαίσιο των εργασιών που διεξάγονται στις λεωφόρους Ιπποκράτους, Αργυρουπόλεως, και Τσερίου, από την Τρίτη 27/05/2025 και για περίοδο 6 μηνών περίπου, η φωτοελεγχόμενη συμβολή της λεωφόρου Τσερίου με την οδό Θεόφιλου Γεωργιάδη καταργείται και τμήμα της οδού Θεόφιλου Γεωργιάδη θα κλείσει προσωρινά για την κυκλοφορία, μέχρι και τη συμβολή της με την οδό Εργατικότητας. Όλες οι κινήσεις από την οδό Θεόφιλου Γεωργιάδη από και προς την λεωφόρο Τσερίου, θα γίνονται μέσω της προσωρινής φωτοελεγχόμενης συμβολής με την οδό Βασιλίσσης Αμαλίας.

Σε Λευκωσία και Αγλαντζιά, στο πλαίσιο του έργου “Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Λευκωσία”, από τις 20 Φεβρουαρίου 2025 διεξάγονται εργασίες διάρκειας 24 μηνών, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2027. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται η Λεωφόρος Αμμοχώστου από τη συμβολή της με την οδό Καλαβρύτων μέχρι τον κυκλικό κόμβο Σοπάζ, μήκους περίπου 1,7χλμ. και δευτερεύον οδικό δίκτυο μήκους 0,8χλμ. περίπου, αποτελούμενο από τμήμα των οδών Καλαβρύτων, Πάφου, Μαδαρής και Σεμέλης.

Στο πλαίσιο του Έργου «Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Λευκωσία», την περίοδο 24/04/2025-12/12/2025, θα υπάρχουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Η οδός Καλαβρύτων με τη συμβολή της με την Αμμοχώστου θα κλείσει. Οι οδηγοί καλούνται για την μετάβαση τους προς κυκλικό κόμβο Σοπάζ να χρησιμοποιούν την οδό Φαλήρου. Για τη μετάβαση προς τη Λεωφόρο Λάρνακος οι οδηγοί παρακαλούνται να χρησιμοποιούν την οδό Τερψιχόρης αντίστοιχα.

Η οδός Πάφου επίσης θα είναι κλειστή για την τροχαία κίνηση. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη οδό για μετάβαση τους στην περιοχή παρακαλούνται όπως χρησιμοποιούν την οδό Γώγου Παρασκευαΐδη η οποία είναι παράλληλη της οδού Πάφου και κατασκευάστηκε συγκεκριμένα για το σκοπό αυτό. Οι κάτοικοι της περιοχής της οδού Πάφου που θέλουν να διακινηθούν προς τη Λεωφόρο Λάρνακος παρακαλούνται όπως χρησιμοποιούν την οδό Καντάρας ενώ όσοι θέλουν να διακινηθούν προς τον κυκλικό κόμβο του Σοπάζ παρακαλούνται όπως χρησιμοποιούν την οδό Γώγου Παρασκευαΐδη για το σκοπό αυτό.

Επαρχία Λεμεσού

Στον δρόμο Πλατρών-Προδρόμου (Ε804), σε τμήματα του δρόμου μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Παλαιόμυλου, την περίοδο 07/07/2025 – 30/09/2025, μεταξύ των ωρών 07:00 – 15:00, θα διεξάγονται εργασίες ανύψωσης τοίχων αντιστήριξης. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών θα κλείνει τμηματικά ανά πάσα στιγμή η μία λωρίδα κυκλοφορίας μήκους 100μ. περίπου κάθε φορά και θα γίνεται εναλλάξ διαχείριση της τροχαίας κίνησης με το σύστημα “STOP & GO” με κατάλληλη σηματοδότηση.

Στους δρόμους Μαλιά-Μανδριά και Πραστιού-Αυδήμου, την περίοδο 30/06/2025–30/09/2025, μεταξύ των ωρών 07:00-15:00, θα διεξάγονται εργασίες κατασκευής τοίχων αντιστήριξης σε τμήματα των δρόμων. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά ανά πάσα στιγμή η μία λωρίδα κυκλοφορίας μήκους 100μ. περίπου κάθε φορά και θα γίνεται εναλλάξ διαχείριση της τροχαίας κίνησης με το σύστημα “STOP & GO” με κατάλληλη σηματοδότηση.

Επαρχία Λάρνακας

Στην περιοχή της Κοινότητας Χοιροκοιτίας, στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, την περίοδο 01/09/2025–26/09/2025, μεταξύ των ωρών 08:00 – 16:00, θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης στηθαίων ασφαλείας γέφυρας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνει εναλλάξ η μια λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος 20μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με τη χρήση σήμανσης φώτων τροχαίας.

Στον παραλιακό δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας, στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του Έργου «Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας Φάση Γ», η τροχαία κίνηση, από το ύψος του ξενοδοχείου LEBAY μέχρι και το ξενοδοχείο Radisson Beach, από τις 24 Απριλίου 2025 και για έξι μήνες, θα εκτρέπεται μέσω της οδού Γαλαξία στην Ορόκλινη, ενώ μέρος της, παρά το ξενοδοχείο BORONIA, θα είναι κλειστό. Επιπλέον, ο δρόμος που ενώνει την Ορόκλινη με τον παραλιακό δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας, στο ύψος του Πυροσβεστικού Σταθμού Ορόκλινης και του ξενοδοχείου HENIPA, από τις 24 Απριλίου 2025 και για δύο μήνες, θα είναι κλειστός για την τροχαία κίνηση και στις δύο κατευθύνσεις. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω των οδών Μπέλλα-Πάις, Ολύμπου και Αθηνών στην Ορόκλινη. Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί.