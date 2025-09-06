Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά και σε βόρειες περιοχές δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά και νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και στα ανατολικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά σε δυτικά τμήματα του νησιού και στα βόρεια παράλια θα εμφανίζονται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά τις αυγινές κυρίως ώρες, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη, κυρίως σε ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, εξασθενώντας σταδιακά σε ασθενείς και τοπικά μεταβλητούς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα νοτιοδυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και στα βόρεια παράλια. Προοδευτικά όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανόν μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά οι νεφώσεις τοπικά θα πυκνώσουν και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά και στο εσωτερικό. Την Τρίτη μετά το μεσημέρι, αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζι. Την Τετάρτη, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και ενδεχομένως μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΚΥΠΕ