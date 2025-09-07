Η Άννα Σιάλαρου έδωσε μια σκληρή «μάχη» με τον καρκίνο. Δυστυχώς όμως στις 3 Μαΐου «έφυγε» από τη ζωή βυθίζοντας στη θλίψη τόσο την οικογένειά της, όσο και τον κόσμο που παρακολουθούσε τη δύσκολη περιπέτεια που αντιμετώπιζε με την υγείας της, μέσα από τα βιντεάκια που μοιραζόταν στα κοινωνικά δίκτυα προσφέροντας απλόχερα δύναμη και θάρρος με τη στάση που κρατούσε.

