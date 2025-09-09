Το Συμβούλιο της Ευρώπης θα αποστείλει σύντομα τεχνική αποστολή στην Κύπρο, με στόχο την άρση των εμποδίων στην εκτέλεση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) που παραμένουν εκκρεμείς, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΣτΕ, Αλέν Μπερσέ, κατά την επίσκεψή του στη Λευκωσία, όπου μεταξύ άλλων συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Δεν ήρθα εδώ μόνο για μια τυπική επίσκεψη, και μόνο αυτό. Είμαι εδώ για να κάνω ένα πρώτο βήμα, και ανακοίνωσα στον Πρόεδρο ότι θα οργανώσουμε πολύ σύντομα μια τεχνική αποστολή, για να δούμε ποια σενάρια μπορούμε να εντοπίσουμε ώστε να υπάρξει κίνηση προς την κατεύθυνση της εφαρμογής και εκτέλεσης των αποφάσεων», είπε ο κ. Μπερσέ. Αναγνώρισε ότι η συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ έχει «μπλοκαριστεί αυτή τη στιγμή» και τόνισε ότι επισκέπτεται την Κύπρο τον πρώτο χρόνο της θητείας του, επισημαίνοντας ότι πρόκειται «πραγματικά για την αρχή μιας διαδικασίας και όχι το τέλος».

Διερεύνηση τρόπων συμβολής στο θέμα των Ε/κ που κρατούνται στα κατεχόμενα

Αναφερόμενος στη σύλληψη πέντε Ελληνοκυπρίων στις κατεχόμενες περιοχές με κατηγορίες που θεωρούνται εν πολλοίς πολιτικά υποκινούμενες από τη Λευκωσία, ο κ. Μπερσέ δήλωσε ότι είχε «ενημερωθεί αρκετά λεπτομερώς για την υπόθεση» και επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα συζητήθηκε στη Λευκωσία. Είπε ότι υπήρξε συμφωνία για τη διερεύνηση τρόπων με τους οποίους θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη προόδου στο ζήτημα.

Ο Γενικός Γραμματέας, που περπάτησε κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, περιέγραψε την εμπειρία ως «πραγματικά εντυπωσιακή».

«Δεν είναι το ίδιο να γνωρίζεις την κατάσταση χωρίς να την βιώνεις και ξαφνικά να βρίσκεσαι εκεί και να βλέπεις ακριβώς τι σημαίνει στην πράξη, με τον διαχωρισμό του πληθυσμού, τον διαχωρισμό της χώρας».

Για την επίλυση του Κυπριακού, τόνισε ότι για το Συμβούλιο της Ευρώπης η λύση περνά μέσα από την προσπάθεια για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ. Πρόσθεσε ότι ο ρόλος του ΣτΕ περιλαμβάνει συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, την ΕΕ και τοπικούς φορείς, ενώ υποστηρίζει και πρακτικές πρωτοβουλίες επί του εδάφους.

Ο κ. Μπερσέ σημείωσε ότι είχε «πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση» με τον Δήμαρχο Λευκωσίας για τη συνεργασία στις δύο πλευρές της διαίρεσης. Πρόσθεσε ότι του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πως «η πόλη είναι κομμένη σε δύο μέρη», αλλά καλωσόρισε τη βούληση που άκουσε ώστε να υπάρξει συνεργασία σε συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρξει πρόοδος για τον λαό. Εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτό θα βοηθήσει ώστε να υπάρξει κίνηση προς την επίλυση του προβλήματος.

Σχετικά με την Ουκρανία, ο κ. Μπερσέ τόνισε τον κεντρικό ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης στη λογοδοσία.

«Έχουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο αυτή τη στιγμή εκδικάζει υποθέσεις για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό πυλώνα για τη λογοδοσία», είπε, αναφερόμενος επίσης στο Μητρώο Ζημιών που δημιουργήθηκε στη σύνοδο κορυφής του Ρέικιαβικ.

«Και αυτό θα είναι πιθανότατα ένα πολύ σημαντικό εργαλείο όταν θα μιλήσουμε για ανάκαμψη, ανοικοδόμηση και αποζημίωση», πρόσθεσε. Αναφέρθηκε επίσης στη συζήτηση για Ειδικό Δικαστήριο για το έγκλημα της επίθεσης και στο σχέδιο δράσης του Συμβουλίου για ανάκαμψη και ανοικοδόμηση στην Ουκρανία, υποστηριζόμενο από γραφείο περίπου 100 υπαλλήλων στο Κίεβο.

«Αυτή τη στιγμή, ο πόλεμος κλιμακώνεται, ξεκάθαρα χειροτερεύει. Δεν μπορώ να προβλέψω πότε θα τελειώσει. Το μόνο σαφές είναι ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχουμε μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία», είπε.

Ο κ. Μπερσέ αναφέρθηκε επίσης στην αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, σημειώνοντας ότι ήταν θέμα που συζήτησε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

«Εκφράζουμε έντονη ανησυχία επειδή όλες οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αφορούν μόνο εμάς όταν συμβαίνουν στην Ευρώπη. Αν συμβούν εκτός της ηπείρου, μας αφορούν επίσης, επειδή ισχύουν οι ίδιες αξίες», είπε.

Αναφέρθηκε στα γραφεία του Συμβουλίου σε Τύνιδα και Ραμπάτ, στη συνεργασία με τον Λίβανο και στο έργο του Κέντρου Βορρά-Νότου ως εργαλεία για την προώθηση της σταθερότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μεσόγειο.

Ευθυγράμμιση προτεραιοτήτων Κυπριακής Προεδρίας με ΣτΕ

Ο Γενικός Γραμματέας χαιρέτισε επίσης την ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ με τις προτεραιότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Χαίρομαι πραγματικά που βλέπω ότι υπάρχει ισχυρή — πραγματικά ισχυρή — ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες που έχουμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης: προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών, των νεαρών κοριτσιών, ισότητα φύλων και άτομα με αναπηρίες. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα τμήματα της κοινωνίας όπου υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη προστασίας των ανθρώπων», είπε.

Συμφώνησε επίσης με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στη σημασία να παραμείνουν η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο προσκήνιο. Προειδοποίησε ότι η επένδυση της Ευρώπης στην «σκληρή ασφάλεια» πρέπει να συνδυάζεται με «δημοκρατική ασφάλεια», βασισμένη στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

«Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, και είναι σε ισχυρή ευθυγράμμιση με τους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας», σημείωσε.

Ανάγκη να προστατευθεί η δημοκρατία

Τέλος, ο κ. Μπερσέ αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για το Νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο που ξεκίνησε το Συμβούλιο της Ευρώπης ως απάντηση στην υποχώρηση της δημοκρατίας, επισημαίνοντας την πόλωση, την ρητορική μίσους, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τεχνητή νοημοσύνη ως νέες προκλήσεις.

«Στόχος μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι να εμπλακούμε σε αυτή τη συζήτηση με όλα τα κράτη-μέλη και στη συνέχεια να καθορίσουμε μαζί τι θέλουμε να πετύχουμε, για να διασφαλίσουμε ότι η δημοκρατία θα συνεχίσει να λειτουργεί στο μέλλον — σε 10, 15, 20, 25 χρόνια — επιτρέποντας στις κοινωνίες να αποφασίζουν ποια κυβέρνηση θέλουν», είπε.

Αναφέρθηκε στις υφιστάμενες και επερχόμενες συμβάσεις και συνέδρια του Συμβουλίου της Ευρώπης για τεχνητή νοημοσύνη, προστασία των δικηγόρων και αντιμετώπιση ξένης παρέμβασης και παραπληροφόρησης ως μέρος της πρωτοβουλίας. Εξήγησε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης επιδιώκει να αναπτύξει ένα κοινό πρόγραμμα με τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, αλλά τόνισε ότι η διαδικασία πρέπει να διεξαχθεί συλλογικά. Πρόσθεσε ότι είναι αδύνατο να γνωρίζει εκ των προτέρων ποια θα είναι τα τελικά μέτρα και ότι η ίδια η διαδικασία είναι εγγενώς δημοκρατική.

ΚΥΠΕ