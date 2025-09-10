Υπόθεση που προκαλεί σοκ βρίσκεται ενώπιον των Αρχών, μετά τον εντοπισμό εγκεφαλικής αιμορραγίας σε βρέφος μόλις 3,5 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική του Μακάρειου Νοσοκομείου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του βρέφους και τέθηκαν υπό κράτηση για περίοδο τεσσάρων ημερών. Εναντίον του διερευνώνται τα αδικήματα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, έκθεσης παιδιού κάτω των δύο ετών σε κίνδυνο και κακομεταχείρισης ατόμων κάτω των 16 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, στις 8 Σεπτεμβρίου η Αστυνομία έλαβε ενημέρωση ότι το βρέφος είχε μεταφερθεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα στο Μακάρειο με εγκεφαλική αιμορραγία. Αμέσως στο Νοσοκομείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, όπου ενημερώθηκαν από ιατρό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ότι το παιδί είχε προηγουμένως διακομισθεί από το Νοσοκομείο Λεμεσού, παρουσιάζοντας επιληπτικό επεισόδιο. Από απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη εκτεταμένου υποσκληριδίου αιματώματος.

Οι γονείς του παιδιού, σε ερωτήσεις των γιατρών, ισχυρίστηκαν αρχικά ότι το βρέφος δεν είχε πέσει, ούτε τραυματιστεί. Στη συνέχεια, ανέφεραν ότι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ηλικίας 7 ετών, πέταξε ένα μήλο το οποίο χτύπησε το βρέφος στο κεφάλι. Ωστόσο, οι γιατροί τόνισαν ότι τα ευρήματα δε συνάδουν με τραυματισμό από χτύπημα με αντικείμενο τέτοιου είδους.

Ακολούθησαν περαιτέρω εξετάσεις, κατά τις οποίες δεν εντοπίστηκαν κατάγματα στο σώμα, αλλά διαπιστώθηκαν αμφιβληστροειδείς αιμορραγίες και στα δύο μάτια. Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με την απουσία εξωτερικών κακώσεων, οδήγησαν τους γιατρούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο του συνδρόμου «Shaken Baby Syndrome» – δηλαδή βίαιο κούνημα ή τράνταγμα του βρέφους.

Όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα μας, σε κατάθεση της η παιδίατρος που παρέλαβε το βρέφος στις 4 Σεπτεμβρίου στο Νοσοκομείο Λεμεσού, το παιδί διακομίσθηκε γύρω στις 09:30 το πρωί της ίδιας ημέρας, αφού προηγουμένως είχαν ενημερωθεί τηλεφωνικώς από παιδίατρο της οικογένειας. Παραπέμφθηκε για νοσηλεία λόγω συμπτωμάτων γαστρεντερίτιδας ενώ ο ίδιος το είχε εξετάσει δύο ημέρες προηγουμένως, δηλαδή στις 2 Σεπτεμβρίου.

Άξιον αναφοράς είναι το ότι ενώ το βρέφος βρισκόταν στο Νοσοκομείο Λεμεσού, παρουσίασε σπασμούς και οι παιδίατροι του διενήργησαν αξονική τομογραφία εγκεφάλου, από την οποία διαπιστώθηκε εκτεταμένο υποσκληρίδιο αιμάτωμα και υποσκληρίδιο αιμάτωμα πίσω αριστερά στο κεφάλι του.

Η παιδίατρος ανέφερε ακόμη ότι μετά από την αξονική τομογραφία κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στο Μακάρειο.

Ακολούθως, το βρέφος εξετάστηκε από ιατροδικαστή της Δημοκρατίας στην παρουσία μελών της Αστυνομίας και λειτουργών Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Από τα μέχρι στιγμής ευρήματα που εντόπισε, διαπιστώθηκε ότι αυτά μοιάζουν με shaking impact, δηλαδή πιθανόν το βρέφος να ταρακούνηθηκε σε τέτοιο βαθμό που προκλήθηκε μεγάλη βλάβη.

Μετά τις πιο πάνω εξελίξεις, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού προχώρησαν χθες βράδυ (9/9) στη σύλληψη του 40χρονου πατέρα και της 22χρονης μητέρας. Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και διέταξε την κράτησή τους για περίοδο τεσσάρων ημερών.