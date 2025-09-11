Στη σύλληψη μιας 44χρονης και μιας 53χρονης προχώρησε η Αστυνομία, διερευνώντας τέσσερις υποθέσεις απάτης και απόσπασης χρηματικού ποσού που ξεπερνά τις €150.000. Οι ύποπτες συνελήφθησαν χθες στη Λεμεσό, με το ΤΑΕ Λεμεσού να συνεχίζει τις εξετάσεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Μαΐου 2025, οι ύποπτες φέρεται να απέσπασαν από πολίτες, χρηματικά ποσά που συνολικά ξεπερνούν τις €150.000, χρησιμοποιώντας διάφορες ψευδείς παραστάσεις.

Οι ύποπτες συγκεκριμένα, έπεισαν τους παραπονούμενους ότι, θα μεσολαβούσαν ώστε να τους βοηθήσουν να λάβουν αποζημιώσεις και να πωλήσουν ακίνητη περιουσία τους, που βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές.

Με την καταγγελία των τεσσάρων υποθέσεων στο ΤΑΕ Λεμεσού, εναντίον της 44χρονης και της 53χρονης εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθησαν από μέλη του ΤΑΕ.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού.