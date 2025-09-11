Περισσότερα από €150.000 φέρεται να απέσπασαν δύο γυναίκες, ηλικίας 44 και 53 ετών, από ανυποψίαστους ιδιοκτήτες γης, συγγενικά πρόσωπα μεταξύ τους, υποσχόμενες γρήγορες αποζημιώσεις και πώληση περιουσιών στα κατεχόμενα, κυρίως σε περιοχές της επαρχίας Αμμοχώστου. Οι δύο ύποπτες οδηγήθηκαν σήμερα (11/9) ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την πενθήμερη προσωποκράτησή τους.

Η 44χρονη φέρεται να συστηνόταν ως δικηγόρος, ωστόσο, αυτό διερευνάται από το ΤΑΕ Λεμεσού, καθώς ενδέχεται να έχει διαγραφεί από το μητρώο. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η 44χρονη ζητούσε επανειλημμένα χρήματα για εκτιμήσεις και διαδικαστικά έξοδα, με τα θύματα να καταβάλλουν ποσά είτε σε μετρητά είτε μέσω Revolut, συνολικού ύψους που ξεπερνά τις €150.000. Σε κάποιες περιπτώσεις, υποσχόταν γρήγορη πώληση γης μέσω υποτιθέμενου Ελληνοκύπριου επενδυτή, τον οποίο –όπως ισχυριζόταν– της είχε συστήσει η 53χρονη.

Στην πρώτη υπόθεση, η 44χρονη, σύμφωνα με τους παραπονούμενους, τους ανέφερε ότι για να διαχωρίσουν την περιουσία τους έπρεπε να έκαναν εκτιμήσεις. Τους είπε ακόμη ότι μέσω της Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας των Κατεχομένων θα μπορούσαν να πωλήσουν την περιουσία και να αποζημιωθούν. Η 44χρονη, για τις υπηρεσίες της, ζητούσε συνέχεια χρήματα, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στις €33.000, τα οποία στάλθηκαν μέσω Revolut. Ωστόσο, η 44χρονη ζητούσε περισσότερα χρήματα, λέγοντάς τους ότι θα χάσουν και αυτά που έδωσαν.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τους είπε ακόμη ότι υπάρχει και η επιλογή πώλησης της περιουσίας, πως πρόκειται για σύντομη διαδικασία και ότι είχε ενδιαφερόμενο επενδυτή, Ελληνοκύπριο παντρεμένο με Ρωσίδα, τον οποίο –όπως ανέφερε– της είχε συστήσει η 53χρονη. Μάλιστα, για την πώληση η 44χρονη θα λάμβανε 5% ως προμήθεια.

Τα θύματα όταν διαπίστωσαν ότι η 44χρονη τους κορόιδεψε, έψαξαν για την 53χρονη, με την τελευταία να τους διαβεβαιώνει ότι η διαδικασία πώλησης προχωρά κανονικά.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη υπόθεση, η 58χρονη παραπονούμενη μαζί με συγγενικά της πρόσωπα, ήθελαν να πουλήσουν την περιουσία τους και μέσω άλλης παραπονούμενης, απευθύνθηκαν στην 44χρονη για να αναλάβει την πώληση τεμαχίων στην κατεχόμενη Αμμόχωστο. Η 44χρονη σε αυτή την περίπτωση τους είπε ότι έχει διασυνδέσεις με Ισραηλινούς και Ιρακινούς που ενδιαφέρονται να αγοράσουν γη στα κατεχόμενα και ότι έχει συνεργάτη στα κατεχόμενα που θα αναλάβει τις διαπραγματεύσεις. Η παραπονούμενη έδωσε στην 44χρονη ποσό €15.000 σε μετρητά και μέσω Revolut. Αφού αντιλήφθηκαν ότι εξαπατήθηκαν, ζήτησαν τα χρήματά τους πίσω, αλλά η 44χρονη τους είπε ότι τερμάτισε τη συνεργασία της με τον Τούρκο συνεργάτη.

Τον Ιανουάριο του 2025, η 44χρονη τους έστειλε διάφορα έγγραφα όπου φαινόταν ότι καταχώρησε την ακίνητη περιουσία τους σε υπηρεσία στα κατεχόμενα. Η παραπονούμενη διευθέτησε συνάντηση με τον δικηγόρο που φαινόταν στα έγγραφα, και αυτός της είπε ότι μόλις πρόσφατα πήγε στο γραφείο του η 44χρονη ύποπτη και πως εισέπραξε από αυτή €350 για κάθε υπόθεση.

Η 44χρονη συνέχιζε να τους λέει ότι δεν φέρει ευθύνη, αφού οι επενδυτές που είχε βρει μετάνιωσαν για την αγορά της περιουσίας. Τους παρέπεμψε στην 53χρονη, η οποία –σύμφωνα με τις καταγγελίες– θα τους βοηθούσε, καθώς είχε διασυνδέσεις με Ελληνοκύπριο συνεργάτη που αγοράζει περιουσίες στα κατεχόμενα.

Σε ό,τι αφορά την τρίτη υπόθεση, παραπονούμενη είναι 55χρονη η οποία μαζί με τα αδέλφια της αποφάσισαν και αυτοί να πουλήσουν την περιουσία τους. Η 44χρονη συστήθηκε ως δικηγόρος, αναφέροντας ότι έχει διασυνδέσεις και πως έχει επαφές με διάφορα άτομα στα κατεχόμενα. Αφού συναντήθηκαν κατά το 2023, τους ζήτησε €1.500 για κάθε τεμάχιο, τα οποία έλαβε σε μετρητά. Της απέστειλαν €30.000 μέσω Revolut και άλλες €10.000 σε μετρητά. Αφού αντιλήφθηκαν ότι εξαπατήθηκαν, ζήτησαν πίσω τα χρήματά τους και τότε η 44χρονη τους σύστησε την 53χρονη συνεργάτιδά της, η οποία έλαβε επίσης περίπου €1.500 σε μετρητά για την εκτίμηση της περιουσίας τους. Εντούτοις, η πράξη δεν έγινε ποτέ.

Η τέταρτη υπόθεση αφορά και πάλι αδέλφια που ήθελαν να πουλήσουν 11 τεμάχια γης στην κατεχόμενη Αμμόχωστο. Η 44χρονη και σε αυτή την περίπτωση τους είπε ότι γνωρίζει επενδυτές για αγορά και ζήτησε από τους παραπονούμενους €3.000 για κάθε αίτηση στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Αν και ζήτησαν αποδείξεις, τους είπε ότι δεν δίνει. Ανέφερε ακόμη ότι ο συνεργάτης της, Τουρκοκύπριος, ο οποίος είναι πληρεξούσιος των επενδυτών, θα αναλάμβανε αυτός τις διαπραγματεύσεις. Αρχικά τους είπε ότι η εκτίμηση των τεμαχίων αγγίζει τα 6 εκατομμύρια, ωστόσο αργότερα –με νέες συμφωνίες– τους είπε ότι η αξία έφτασε τα 28 εκατομμύρια. Οι παραπονούμενοι της έδωσαν περίπου €53.000, ενώ σε διάφορες ημερομηνίες η 44χρονη αύξανε το ποσό που ζητούσε επικαλούμενη νέες εκτιμήσεις. Περί τον Μάιο, οι παραπονούμενοι αντιλήφθηκαν ότι η ύποπτη τους κοροϊδεύει και ζήτησαν τα χρήματά τους πίσω.

Η 44χρονη, μετά την σύλληψή της, ανακρινομένη γραπτώς, δεν ανέφερε οτιδήποτε, ενώ η 53χρονη ύποπτη ανέφερε ότι τη 44χρονη την γνώρισε μέσω ξαδέλφου της τελευταίας, ο οποίος της είπε ότι ασχολείται με αγοραπωλησίες ακινήτων στα κατεχόμενα και αξίζει να συνεργαστεί μαζί της.

Για την υπόθεση μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 16 καταθέσεις και έχει γίνει μία έρευνα.Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού πρόκειται να στείλουν επιστολή στη Δικοινοτική Ομάδα Επαφής σε σχέση με τις αιτήσεις των παραπονούμενων, καθώς επίσης και στον Δικηγορικό Σύλλογο για το εάν η 44χρονη ύποπτη είχε άδεια εξάσκησης. Πέραν των παραπάνω, αναμένεται να γίνουν εξετάσεις μέσω της Interpol για τις πληρωμές μέσω Revolut, καθώς επίσης και οικονομική έρευνα για τις δύο ύποπτες. Επιπλέον, αναζητούνται και άλλα πρόσωπα που φέρονται να έχουν σχέση με την υπόθεση. Ακόμη, θα γίνουν εξετάσεις για να διαφανεί εάν οι ύποπτες είχαν όντως προβεί σε ενέργειες στα κατεχόμενα.