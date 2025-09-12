Ενώπιον της δικαιοσύνης βρίσκεται αυτό τον μήνα η πλέον πολύκροτη υπόθεση, η υπόθεση που αφορά τα όσα συνέβησαν στην Μονή Αββακούμ, που ταλάνισε την Εκκλησία αλλά και την κοινωνία, το 2024.

Ως απόρροια των γεγονότων εκείνων ήταν να βρεθούν στο εδώλιο τέσσερις ιερωμένοι, ήτοι, ένας μητροπολίτης, δύο πρώην αρχιμανδρίτες και ένας μοναχός. Μάλιστα θα δούμε να συμβαίνει και το εξής παράδοξο: Ο ένας να καταθέτει εναντίον του άλλου και παράλληλα ο μητροπολίτης Ησαΐας και ο μοναχός Νεκτάριος μαζί με έτερο μοναχό, να βρεθούν στο ίδιο εδώλιο για άλλη υπόθεση.

Χθες, ήταν ορισμένη ενώπιον του μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η υπόθεση που αφορούσε τους καθαιρεθέντες αρχιμανδρίτες Νεκτάριο και Πορφύριο και η οποία προέκυψε μετά από καταγγελίες του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής και αφορούσε οικονομικής φύσεως αδικήματα.

Η υπόθεση πήρε αναβολή λόγω του βεβαρημένου προγράμματος του Δικαστηρίου. Η επόμενη εμφάνιση ορίστηκε για τις 24/11/2025 με την υπεράσπιση που εκπροσώπησε ο δικηγόρος Κωστής Ευσταθίου, να εκφράζει πρόθεση να ζητήσει αλλαγή των όρων βάση των οποίων βρίσκονται ελεύθεροι.

Συγκεκριμένα προτίθεται να ζητήσει αντί να εμφανίζονται δύο φορές τη βδομάδα σε αστυνομικό σταθμό και να υπογράφουν, να εμφανίζονται μία. Οι δύο μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος αντιμετωπίζουν 24 κατηγορίες, που αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς καταδολίευση, διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή περιουσίας πέραν των €63.000, κλοπή από αντιπρόσωπο, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστογράφου, κλοπή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ψευδή φορολογική δήλωση και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία.

Και οι δύο αρνούνται παραδοχή στις εναντίον τους κατηγορίες. Για την υπόθεση αυτή κύριος μάρτυρας κατηγορίας είναι ο Μητροπολίτης Ησαΐας.

Στο μεταξύ, στις 17 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί για πρώτη φορά ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ο Μητροπολίτης Ησαΐας για οικονομικής φύσης υπόθεση που αφορά σε χρηματικά ποσά. Κατά την ημέρα αυτή αναμένεται, αν δεν εγερθούν προδικαστικά ή άλλα ζητήματα, να κληθεί να κατηγορηθεί και να απαντήσει στις κατηγορίες. Η υπόθεση αυτή προέκυψε μετά από καταγγελίες του μοναχού Νεκτάριου και αφού η Αστυνομία είχε επεκτείνει τις έρευνές της και σε παλαιότερα χρόνια προ του 2023.

Πέραν των υποθέσεων αυτών, η Νομική Υπηρεσία έχει προχωρήσει στην καταχώρηση και άλλης υπόθεσης που προέκυψε από έρευνα της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αφορούσε την επεξεργασία του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που λειτουργούσε στην Μονή Αββακούμ. Στην υπόθεση αυτή κατηγορούμενοι είναι ο Μητροπολίτης, ο μοναχός Νεκτάριος και ακόμη ένας μοναχός.

Όλοι κατηγορούνται επί της νομοθεσίας για προστασία των προσωπικών δεδομένων, αφού το βίντεο με υπεύθυνο τον Νεκτάριο κατέγραφε χώρους που δεν έπρεπε όπως και ήχο (ακόμη και εξομολογήσεις) ενώ ορισμένα βίντεο από το σύστημα βρέθηκαν δημοσιευμένα ή δεν έτυχαν της ανάλογης προστασίας.