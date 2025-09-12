Σε σοβαρές καταγγελίες προέβη ο αδερφός της 62χρονης τετραπληγικής που απεβίωσε μετά από αναμονή οκτώ ωρών στο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι την υπόθεσε έφερε στο φως ο πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, Δημήτρης Λαμπριανίδης, υποστηρίζοντας ότι η ασθενής έμεινε χωρίς ιατρική φροντίδα για πολλές ώρες. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ στις 8.30 πμ και την είδε γιατρός, 8 ώρες μετά, μετά από πιέσεις. Ωστόσο, ο Χριστάκης Κυριάκου, αδερφός της 62χρονης, υποστήριξε ότι δεν ήταν μόνο μόνο 8 ώρες και ότι ήταν τελειωμένη όταν έγινε εισαγωγή.

Μιλώντας στο «Πρωτοσέλιδο», ο αδερφός της γυναίκας είπε ότι η μεταφορά στο ΤΑΕΠ Λευκωσίας έγινε στις 8:25 με πυρετό. «Την έβαλαν πίσω σε ένα δωμάτιο αναμονής και μας είπαν θα περιμένετε για να έρθει η πνευμονολόγος. Περίμενε, περίμενε, περίμενε αλλά κανένας δεν εμφανιζόταν. Και αφού έκανα εγώ σκηνή, έβγαλα βίντεο, είπα θα πάω στα κανάλια, και απείλησα, τότε ήρθε. Μετά από οκτώ ώρες, έγινε απόγευμα και ήρθε μια ειδικευόμενη. Την είδε και είπε «οκ» να πάει για εισαγωγή, ούτε που άγγιξε πάνω της να την εξετάσει» τόνισε, υποστηρίζοντας ότι η εισαγωγή έγινε την επόμενη ημέρα το απόγευμα.

«Έμεινε ακόμα μια ημέρα εκεί, δεν ήταν μόνο οι οκτώ ώρες. Όπως είπε σε δηλώσεις του και ο κ. Χαριλάου, έγινε εισαγωγή της σε κωματώδη κατάσταση. Ήδη ήταν τελειωμένη όταν έγινε εισαγωγή. Πήγε στο Πνευμονολογικό, την έβαλαν στον θάλαμο πάνω σε ένα κρεβάτι μόνη της. Οι παλμοί της στο 137, μόλις που ανάπνεε. Τα μάτια της ήταν νεκρά. Τότε πήγα και φώναζα και μου έλεγαν “κύριε δεν δικαιούστε να είστε εδώ, να έρθεις αύριο 12:00 με 13:00 που είναι οι επισκέψεις και να σου πουν οι γιατροί, εμείς δεν ξέρουμε”. Είναι η πραγματικότητα, ακόμα δεν ξέρουν την αιτία».

Στη συνέχεια ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι αφού τον έδιωξαν και πήγε σπίτι του, μετά από 1,5 ώρα του τηλεφώνησαν και του είπαν «μην έρθετε να τη δείτε, διότι έπαθε ανακοπή. Την επαναφέραμε και να πάτε στη Μονάδα Εντατική Θεραπείας να τη δείτε. Μετά παίρνω άλλο τηλέφωνο από την Εντατική και μου είπαν ότι η αδερφή μου έπαθε ανακοπή και δυστυχώς μέχρι να γίνει ανάνηψη, έμειναν 20 λεπτά χωρίς οξυγόνο, αιμάτωση τα όργανά της και έπαθε ζημιά στον εγκέφαλο και στα υπόλοιπα όργανα της και εάν ζήσει θα γίνει φυτό αλλά το πιο πιθανό θα πεθάνει. Και το μόνο που κάναμε ήταν να την περιμένουμε να σβήσει σιγά σιγά».

Ο κ. Κυριάκου επισήμανε ότι έχει τα πάντα καταγραμμένα και δεν μπορούν να αντικρούσουν τα όσα αναφέρει. Ξεκαθάρισε ότι μετά την κηδεία της γυναίκας, το Σάββατο, η οικογένεια θα προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία. Μάλιστα, διερωτήθηκε «πού αλλού να κάνω καταγγελία; Στον ΟΚΥπΥ; Στο Προεδρικό; Σε ποιον; Αφού ήδη βγαίνουν και καλύπτουν τα νώτα τους με ψέματα και αοριστολογίες».