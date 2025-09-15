Λάθος διαγνώσεις, καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση ασθενών η οποία οδηγεί ακόμα και στον θάνατο, λανθασμένη ανάγνωση εργαστηριακών και ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων, αχρείαστες χειρουργικές επεμβάσεις και κακή συμπεριφορά καταγγέλλουν οι πολίτες με τα παράπονα που υποβάλλονται στο Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου και σε κάποιες περιπτώσεις αφορούν και σε ενδεχόμενη ιατρική αμέλεια να πληθαίνουν μήνα με τον μήνα.



Οι οργανωμένοι ασθενείς και γιατροί εκφράζουν πλέον έντονο προβληματισμό, ενώ ΟΣΑΚ και Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος καλούν τους πολίτες να προχωρούν σε επίσημες και επώνυμες καταγγελίες ώστε να γίνεται ορθή διερεύνηση του κάθε περιστατικού.

Τον μήνα Αύγουστο και σε διάστημα δύο μόνο εβδομάδων, το Παρατηρητήριο Ασθενών κατέγραψε 6 παράπονα με τους πολίτες να κάνουν λόγο για ενδεχόμενη ιατρική αμέλεια ή λανθασμένη διαχείριση ασθενών, ενώ αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, (μέσω του «Φ»), άλλες τουλάχιστον δύο νέες σοβαρές υποθέσεις.

«Το γεγονός ότι παρατηρείται μια αύξηση στον αριθμό των παραπόνων, αυτού του είδους, που λαμβάνουμε μας ανησυχεί ιδιαίτερα» ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος. «Είναι υποθέσεις οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν διότι εάν όντως, που δεν έχουμε λόγο εμείς να αμφισβητήσουμε τους ασθενείς, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές και τέτοιου είδους διαχείριση των ασθενών, πρέπει να λάβουμε μέτρα. Πρέπει να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται η αλήθεια».

Επειδή όμως, πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, «τις περισσότερες φορές οι ασθενείς κάνουν το παράπονο τους στην Ομοσπονδία αλλά δεν προχωρούν και σε επίσημες καταγγελίες ώστε να γίνει ορθή διερεύνηση, καλούμε τους πολίτες να συνεργαστούν, να μην φοβούνται, να κάνουν τις καταγγελίες τους επίσημα και επώνυμα για να μπορούμε και εμείς να ενεργήσουμε».

«Σαφώς και μας προβληματίζουν τέτοια περιστατικά», ανέφερε από πλευράς του στον «Φ», ο πρόεδρος της επιτροπής δεοντολογίας του ΠΙΣ, Μιχάλης Αναστασιάδης. «Κάποια από τα παράπονα, ενδεχομένως, να πρέπει να διερευνηθούν και από εμάς. Όσα βεβαίως συνιστούν ιατρική αμέλεια, παίρνουν τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Αυτό, όμως, γίνεται όταν γίνει επίσημη, επώνυμη καταγγελία. Για αυτό, καλούμε και εμείς, με τη σειρά μας, τους πολίτες να καταγγέλλουν επίσημα για να ακολουθεί η απαραίτητη διερεύνηση».

Δύο καταγγελίες σε μια εβδομάδα

Την τελευταία εβδομάδα, το φως της δημοσιότητας είδαν δύο νέες σοβαρές υποθέσεις για ενδεχόμενη ιατρική αμέλεια.

Στην πρώτη περίπτωση, η οικογένεια γυναίκας 63 ετών που απεβίωσε από μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, στρέφεται νομικά κατά ακτινοδιαγνωστικού κέντρου και γιατρού, υποστηρίζοντας ότι η αρχική μαγνητική τομογραφία που έγινε, όταν η ασθενής ήταν 60 ετών, είχε ευρήματα για καρκίνο στο πάγκρεας, τα οποία δεν εντοπίστηκαν ή καταγράφηκαν από τη γιατρό. Η ασθενής είχε προηγουμένως διαγνωσθεί με καρκίνο ενδομητρίου και υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης. Λόγω καθυστέρησης στη σωστή διάγνωση του καρκίνου παγκρέατος (περίπου δύο χρόνια), η νόσος εξελίχθηκε σε μεταστατικό στάδιο και η γυναίκα κατέληξε το 2024, παρά τις θεραπείες που ακολούθησαν. Η οικογένεια ισχυρίζεται σοβαρή ιατρική αμέλεια και καθυστέρηση στην έγκαιρη αντιμετώπιση.

Στη δεύτερη περίπτωση, 62χρονη γυναίκα με σπάνια προοδευτική μυελοπάθεια απεβίωσε στο Γενικό Σοσοκομείο Λάρνακας, αφού, σύμφωνα με την καταγγελία του προέδρου της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, Δημήτρης Λαμπριανίδης, έμεινε για πολλές ώρες χωρίς ιατρική φροντίδα. Η ασθενής μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών στις 8:30π.μ., αλλά εξετάστηκε από γιατρό μόνο οκτώ ώρες αργότερα, κατόπιν πιέσεων. Εισήχθη στην Πνευμονολογική Κλινική την επόμενη ημέρα, όταν η υγεία της είχε ήδη επιδεινωθεί και υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου φέρεται να έμεινε χωρίς οξυγόνο για πάνω από 20 λεπτά, προκαλώντας σοβαρή καταστροφή ζωτικών οργάνων. Οι συγγενείς δεν έχουν λάβει επίσημη ενημέρωση για την αιτία θανάτου.

Τα παράπονα που λήφθηκαν τον Αύγουστο από το Παρατηρητήριο Ασθενών:

1. Καθυστερημένη διάγνωση και άσκοπες χειρουργι κές επεμβάσεις

Το παράπονο υποβλήθηκε από μέλος της οικογένειας ασθενούς ο οποίος πάσχει από σοβαρή χρόνια πάθηση τελικού σταδίου. Η επιστολή στάλθηκε σε αρμόδιους Κυβερνητικούς φορείς αλλά και στην ΟΣΑΚ. Στην επιστολή του ο πολίτης αναφέρεται σε καθυστερημένη διάγνωση, άσκοπες χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο ασθενής που, όπως αναφέρεται, απλά «επιδείνωσαν την κατάσταση του». Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το παράπονο, ο ασθενής είναι κλινήρης με μηχανική υποστήριξη και σοβαρές επιπλοκές. Η οικογένεια του ζητά κρατική βοήθεια προκειμένη να μπορεί να καλύψει το κόστος για τη φροντίδα του.

2. Στο χειρουργείο χωρίς να προηγηθεί εξέταση

Το παράπονο υποβλήθηκε από τον ίδιο τον ασθενή ο οποίος μετά από πτώση επισκέφθηκε ειδικό γιατρό. Όπως ανέφερε, χωρίς να υποβληθεί σε διαγνωστικές εξετάσεις, ο γιατρός τον παρέπεμψε για χειρουργική επέμβαση. Υπεβλήθη στη χειρουργική επέμβαση αλλά, όπως υποστηρίζει, κάποιους μήνες μετά, η κατάσταση του αντί να βελτιωθεί, παρουσίασε επιδείνωση. Ο ασθενής έλαβε δεύτερη γνώμη από άλλον γιατρό ο οποίος συνέστησε Μαγνητική Τομογραφία. Από την εξέταση διαπιστώθηκε σοβαρή μόλυνση.

3. Καθυστέρηση στην διάγνωση και ταλαιπωρία

Η τρίτη καταγγελία υποβλήθηκε από μητέρα μικρού κοριτσιού. Σύμφωνα με αυτή, μετά από οδηγίες παιδιάτρου, το παιδί μεταφέρθηκε σε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών. Μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε συγκεκριμένο πρόβλημα και το παιδί παραπέμφθηκε σε γυναικολόγο. Όπως η μητέρα ανέφερε, εκ των υστέρων την ενημέρωσαν ότι οι γυναικολόγοι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ανήλικες. Το κορίτσι υπεβλήθη σε επιπρόσθετες εξετάσεις στο Μακάρειο νοσοκομείο και «διαφάνηκε ότι το πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο απο αυτό που αναμενόταν και έπρεπε να υποβληθεί επειγόντως σε χειρουργική επέμβαση». Η μητέρα έκανε αναφορά στις δυσκολίες, που όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισε στο Μακάρειο νοσοκομείο μέχρι να εξυπηρετηθεί σωστά το παιδί της.

4. Δεν είδε το κάταγμα στην ακτινογραφία

Πολίτης κατήγγειλε γιατρό για λανθασμένη διαχείριση της κατάστασης του. Όπως ανέφερε σε σχετική του επιστολή, ο γιατρός ενώ είχε στη διάθεση του την απαραίτητη ακτινογραφία δεν διέγνωσε κάταγμα. Ο ασθενής, αφού το πρόβλημα του συνεχιζόταν αποτάθηκε σε δεύτερο γιατρό ο οποίος έπειτα από δεύτερη ακτινογραφία εντόπισε το πρόβλημα.

5. Τελικά την διέγραψε και ο προσωπικός της γιατρός

Το συγκεκριμένο παράπονο προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό αφού, μεταξύ άλλων, αφορά και τη σχέση μεταξύ γιατρού και ασθενή. Συγκεκριμένα, γυναίκα ανέφερε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση από την οποία προέκυψε στη συνέχεια πρόβλημα μεγαλύτερο από εκείνο που αρχικά αντιμετώπιζε. Λόγω της επιπλοκής, όπως ανέφερε και ενώ έπρεπε να υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση, κανένας γιατρός δεν την αναλάμβανε. Ούτε καν ο προσωπικός της γιατρός, όπως υποστηρίζει, δεν της εξέδιδε παραπεμπτικό για να πάρει δεύτερη γνώμη. Σύμφωνα με τη γυναίκα, ο προσωπικός γιατρός της τη διέγραψε και από τον κατάλογο δικαιούχων του. Η ίδια αποτάθηκε σε χειρουργό εκτός ΓεΣΥ ο οποίος τη χειρούργησε με το κόστος να βαραίνει την ίδια.

6. Χάθηκε το αποτέλεσμα της βιοψίες και ταλαιπωρήθηκε δεύτερη φορά

Η τελευταία καταγγελία που υποβλήθηκε στο Παρατηρητήριο Ασθενών τον Αύγουστο, αφορούσε ασθενή ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα της βιοψίας που ανέμενε έπειτα από χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τον ασθενή, τα αποτελέσματα χάθηκαν, δεν είχαν καν καταχωρηθεί στο σύστημα πληροφορικής και στο ηλεκτρονικό του προφίλ και έτσι καλείται τώρα να επαναλάβει όλη τη διαδικασία, με όσους κινδύνους αυτή συνεπάγεται για τον ίδιο.