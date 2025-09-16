Αν και ζητήθηκε η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus για την παροχή δορυφορικών χαρτών κατά τη διάρκεια της πρόσφατης μεγάλης πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό, η διαδικασία τελικά δεν προχώρησε. Αυτό προκύπτει από επίσημη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά από ερώτηση της βουλευτού Λευκωσίας του ΑΚΕΛ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου, η επικοινωνία με το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Ε.Ε. (ERCC) έγινε στις 26 Ιουλίου 2025, κατόπιν αιτήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το ERCC ενημέρωσε ότι θα μπορούσε να παραδώσει τους σχετικούς δορυφορικούς χάρτες εντός 24 ωρών, εφόσον παρασχέθηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία από τον αιτούντα.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, παρότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε άμεσα για τα στοιχεία που έπρεπε να αποσταλούν, ο Αρχιπύραρχος έκρινε ότι δεν υπήρχε ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας, αφού είχε ήδη έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Κύπρου, Σταύρο Μαλά, ο οποίος ήταν σε θέση να παρέχει παρόμοια δεδομένα.

Η υπόθεση αυτή προκάλεσε ερωτήματα στη Βουλή, καθώς το Copernicus, το οποίο έχει ενεργοποιηθεί επιτυχώς στο παρελθόν όπως κατά τις πυρκαγιές στη Σολιά (2016) και στον Αρακαπά (2021) αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου, στην επιστολή της προς τη Διοικήτρια Πολιτικής Άμυνας, ζήτησε εξηγήσεις για τη μη ενεργοποίηση του συστήματος, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ευρωπαϊκό εργαλείο που έμεινε ανεκμετάλλευτο, ενώ θα μπορούσε να έχει ουσιαστική συμβολή στην προσπάθεια κατάσβεσης και διαχείρισης των επιπτώσεων της πυρκαγιάς.

Η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών αποκαλύπτει ουσιαστικά ότι, παρότι η δυνατότητα ενεργοποίησης του Copernicus υπήρξε και εξετάστηκε, η τελική απόφαση να μην χρησιμοποιηθεί λήφθηκε σε επιχειρησιακό επίπεδο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στη βάση εναλλακτικής πηγής πληροφόρησης.