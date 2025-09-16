Συννεφιά με βροχές κυρίως στα ορεινά, ακόμη και καταιγίδα, προβλέπει αό σήμερα και για τις ερχόμενες ημέρες το Τμήμα Μετεωρολογίας. Την περιοχή μας επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες την Τετάρτη και την Πέμπτη δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.