Συνελήφθη και οδηγήθηκε για υποχρεωτική νοσηλεία ο 51χρονος γνωστός επαίτης, ο οποίος έχει καταστεί «πονοκέφαλος» για την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού.

Πρόκειται για πρόσωπο που απασχολεί συστηματικά τις αρχές για υποθέσεις επαιτείας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, πρόσφατα αποφυλακίστηκε για συναφή αδικήματα.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η ιστοσελίδα μας, ο 51χρονος συνελήφθη δυνάμει του Άρθρου 36 του Περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου, από μέλος του Τμήματος Μικροπαραβάσεων Λεμεσού. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε στην οδό Ανεξαρτησίας να διαταράσσει τη δημόσια τάξη. Ακολούθως, οδηγήθηκε σε ψυχίατρο, ο οποίος έκρινε ότι χρήζει νοσηλείας.

Η Αστυνομία προχώρησε σε σχετική αίτηση προς το Δικαστήριο, το οποίο διέταξε την υποχρεωτική νοσηλεία του στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας. Ο συγκεκριμένος άνδρας αποτελεί γνώριμη μορφή για τους πολίτες της Λεμεσού, καθώς πλησιάζει πεζούς και οδηγούς – κυρίως σε κεντρικούς δρόμους και στα φώτα τροχαίας – ζητώντας επίμονα το ποσό των πέντε ευρώ επικαλούμενος ότι θα αγοράσει φαγητό. Σε αρκετές περιπτώσεις, επιδείκνυε επιθετική συμπεριφορά, κλοτσώντας τις πόρτες οχημάτων, ενώ σε άλλες ζητούσε τσιγάρα.

Να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει υποβληθεί καμία επίσημη καταγγελία από πολίτη στην Αστυνομία. Για τον 51χρονο, ο οποίος είναι άστεγος, είναι ενήμερες και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.