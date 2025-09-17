Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη το διάταγμα για την εθελοντική στράτευση γυναικών στην Εθνική Φρουρά, έπειτα από πρόταση του Υπουργείου Άμυνας. Η ρύθμιση αφορά τις κλάσεις 2017-2025, ενώ η κατάταξη ορίστηκε για τις 30 και 31 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί αναλυτική ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας. Ο ίδιος χαρακτήρισε την απόφαση ως «νέα εποχή για την Εθνική Φρουρά», σημειώνοντας ότι «η άμυνα και η ασφάλεια είναι υπόθεση συλλογική, στην οποία κάθε πολίτης οφείλει και έχει το δικαίωμα να συνεισφέρει ισότιμα».

Διάρκεια θητείας και επιλογή μονάδας

Η εθελοντική στράτευση δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να καταταγούν στο ΚΕΝ Λεμεσού και στη συνέχεια να επιλέξουν τη μονάδα όπου θα υπηρετήσουν. Η διάρκεια της θητείας θα κυμαίνεται από 6 έως 14 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης ήταν να κατοχυρωθεί νομοθετικά το δικαίωμα των γυναικών να υπηρετούν εθελοντικά, ανεξάρτητα από τον αριθμό όσων θα ενδιαφερθούν. Εξήγησε ότι η πρόταση εξετάστηκε ως προς τα πιθανά κίνητρα, ωστόσο κρίθηκε ότι η παροχή πρόσθετων ωφελημάτων θα μπορούσε να δημιουργήσει ανισότητες έναντι των ανδρών στρατευμένων. «Αν, για παράδειγμα, δίναμε στις γυναίκες επίδομα υψηλότερο από αυτό που λαμβάνουν οι άνδρες, τότε θα είχαμε το αντίθετο αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πάλμας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών βελτιώσεων και τροποποιήσεων στο θεσμικό πλαίσιο, ανάλογα με την ανταπόκριση που θα υπάρξει και την εμπειρία από την πρώτη εφαρμογή του μέτρου.