Ενώπιον του «στρατιωτικού δικαστηρίου» στην κατεχόμενη Λευκωσία αναμένεται να βρεθούν οι πέντε Ελληνοκύπριοι που αντιμετωπίζουν «κατηγορίες» στα κατεχόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Σεπτεμβρίου το «στρατιωτικό δικαστήριο» αποφάσισε την υπό όρους αποφυλάκιση των τριών εκ των πέντε Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι κρατούνταν παράνομα στα κατεχόμενα από τις 19 Ιουλίου.

Στη διαδικασία ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» Τρικώμου, το ζεύγος, το οποίο τελούσε «υπό κράτηση» στα κατεχόμενα έως και 3 μήνες για «κατηγορίες» που αντιμετώπιζε, αφέθηκε επίσης ελεύθερο υπό όρους στις 12 Σεπτεμβρίου, με τη διαδικασία να έχει οριστεί εκ νέου για αύριο, Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί, οι πέντε Ελληνοκύπριοι έχουν καταβάλλει χρηματική «εγγύηση» και παρουσιάζονται μία φορά την εβδομάδα στο πλησιέστερο «αστυνομικό τμήμα».

Επίσης διατάχθηκε η παράδοση όλων των ταξιδιωτικών τους εγγράφων και τους επιβλήθηκε «απαγόρευση εξόδου» από το ψεδοκράτος.