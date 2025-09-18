Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε αυτοκίνητο που εκινείτο στον παλιό δρόμο Πάφου-Λεμεσού στο ύψος της Αχέλειας. Οι επιβάτες του οχήματος κατάφεραν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως, αλλα αυτό καταστράφηκε ολοσχερώς πριν την έλευση της Πυροσβεστικής στη σκηνή.

Το περιστατικό συνέβη στις 9.00πμ όταν το αυτοκίνητο προσέγγιζε την κατοικημένη περιοχή της Αχέλειας. Για αιτίες που δεν είναι ακόμη γνωστές, σε αυτό ξέσπασε φωτιά η οποία έλαβε αμέσως μεγάλες διαστάσεις. Οι επιβαίνοντες στο όχημα κατάφεραν εγκαίρως να απομακρυνθούν από αυτό, αφού ο οδηγός το στάθμευσε σε παρακείμενο του οδοστρώματος ανοιχτό χωμάτινο χώρο.

Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το όχημα, ενώ άρχισαν οι έρευνες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας για να διαπιστωθεί η αιτία της πυρκαγιάς.