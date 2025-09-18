Σοβαρές ανησυχίες για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τις συσκευές προσωπικής κινητικότητας και ειδικότερα τα ηλεκτρικά σκούτερ εκφράστηκαν σήμερα στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών.

Όπως διαπιστώθηκε, η ισχύουσα νομοθεσία παραμένει ουσιαστικά ανενεργή, δημιουργώντας προβλήματα τόσο στην ασφάλεια των χρηστών όσο και στην προστασία των υπόλοιπων πολιτών που κινούνται στο οδικό δίκτυο.

Μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, χαρακτήρισε την υφιστάμενη κατάσταση «εξαιρετικά προβληματική», υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου και σήμανσης των συσκευών. «Δυστυχώς, η νομοθεσία που ψηφίσαμε είναι αδρανοποιημένη», ανέφερε, αποδίδοντας το πρόβλημα στην έλλειψη προσωπικού στους Δήμους και στην απουσία συστήματος καταγραφής, με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστό ποιος χρησιμοποιεί τα σκούτερ σε περίπτωση παραβάσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, την τελευταία διετία καταγράφηκαν 1.592 καταγγελίες από την Αστυνομία, κυρίως για χρήση ηλεκτρικών σκούτερ σε οδούς όπου η επιτρεπόμενη ταχύτητα υπερβαίνει τα 30 χλμ/ώρα, κάτι που απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

Ο κ. Σαββίδης σημείωσε επίσης ότι μόλις δύο Δήμοι έχουν καθορίσει περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η χρήση σκούτερ, ενώ συχνά ακόμη και η Αστυνομία αγνοεί εάν μια περιοχή είναι αδειοδοτημένη. «Γενικά υπάρχει ένα αλαλούμ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, η Επιτροπή Μεταφορών βρίσκεται ακόμη σε «εμβρυϊκό στάδιο» επεξεργασίας πιθανών αλλαγών στο νομικό πλαίσιο, με στόχο να εξασφαλιστεί ισορροπία ανάμεσα στην κινητικότητα και την οδική ασφάλεια. «Θέλουμε την κινητικότητα, αλλά από την άλλη θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει και ασφάλεια. Δυστυχώς, αυτό το πράγμα με τα όσα έχουμε δει και ακούσει μέχρι σήμερα, δεν υφίσταται», κατέληξε.