Στρώματα λερωμένα με μεγάλους λεκέδες, με παραποιημένο σχήμα λόγω παλαιότητας και της εκτεταμένης τους χρήσης και αποχωρητήρια που μυρίζουν άσχημα λόγω κακής συντήρησης και παλαιότητας. Αυτήν την εικόνα παρουσιάζουν τα αστυνομικά κρατητήρια Λεμεσού μετά από επιθεώρηση λειτουργών του γραφείου της Επιτρόπου Διοίκησης, η οποία ειρήσθω εν παρόδω, ήταν η ίδια και σε προηγούμενη επιθεώρηση. Αντίθετη εικόνα, με κατά πολύ βελτιωμένες συνθήκες, λειτουργεί το μοναδικό κελί στον αστυνομικό σταθμό Ομορφίτας στη Λευκωσία.

Ο έλεγχος των κρατητηρίων στη Λεμεσό έγινε στις 25 Απριλίου 2025, όπου καταγράφηκαν οι άσχημες συνθήκες κράτησης υποδίκων, διοικητικά κρατουμένων (μεταναστών υπό απέλαση) και ανηλίκων. Σύμφωνα με έκθεση της Επιτρόπου, λειτουργοί του γραφείου της Επιτρόπου κατά την επίσκεψή τους παρατήρησαν ότι η κατάσταση των στρωμάτων των κρεβατιών ήταν πολύ άσχημη, αφού σε αρκετά το σχήμα τους έχει παραποιηθεί λόγω παλαιότητας και της εκτεταμένης τους χρήσης και ήταν λερωμένα με μεγάλους λεκέδες. Όπως δε επεσήμανε στους λειτουργούς του Γραφείου μου ένας εκ των υποδίκων που κρατείτο στη συγκεκριμένη Πτέρυγα, η κατάσταση των στρωμάτων στα κελιά δεν είναι η πρέπουσα, καθότι είναι λερωμένα, μυρίζουν και η γενικότερη τους κατάσταση είναι πολύ άσχημη.

Χειρότερη είναι η κατάσταση στους χώρους υγιεινής, αφού αυτή παραμένει ως είχε κατά την προηγούμενη επίσκεψη των λειτουργών του Γραφείου της Επιτρόπου, ήτοι, αναδύουν έντονη μυρωδιά που διαχέεται σε όλη την πτέρυγα και η συνολική τους εικόνα δεν είναι η αρμόζουσα αφού ένεκα της παλαιότητάς τους, είναι προφανές ότι χρήζουν άμεσης ανακαίνισης ή/και ανακατασκευής/αντικατάστασης. Όπως, δε, χαρακτηριστικά ανέφερε ένας εκ των υποδίκων και επιβεβαίωσαν και τα μέλη της Αστυνομίας, ένα εκ των αποχωρητηρίων βουλώνει σχεδόν καθημερινά, με επακόλουθο να αναδύεται έντονη δυσωδία και να καθίσταται ανθυγιεινή η χρήση του.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι στα κρατητήρια Λεμεσού κρατείτο ένας ανήλικος 15 ετών σε χώρο που δεν συνάδει με τις συστάσεις της CPT, αφού ο χώρος δεν είναι για παιδιά, γι’ αυτό και η Επίτροπος εισηγείται όπως τερματιστεί η κράτησης ανήλικων κρατουμένων στα συγκεκριμένα Αστυνομικά Κρατητήρια και εξεύρεση άλλου εναλλακτικού χώρου για την κράτησή τους, οπωσδήποτε εκτός των Κεντρικών Φυλακών, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του Χώρου Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μενόγεια (ΧΩΚΑΜ) σε φυλακές και κρατητήρια Ανηλίκων.

Η Επίτροπος μετά τις διαπιστώσεις που καταγράφηκαν εισηγείται τον καθαρισμό και απολύμανση των στρωμάτων ή και αντικατάσταση όσων δεν είναι αυτό εφικτό, άμεση ανακαίνιση ή αντικατάσταση των χώρων υγιεινής και επιδιόρθωση των αποχετευτικών εγκαταστάσεων, να τοποθετηθούν παράθυρα σε κάθε κελί της πτέρυγας διοικητικά κρατούμενων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ο φυσικός φωτισμός και αερισμός τους και να επισπευθεί η αντικατάσταση του στεγάστρου του χώρου προαυλισμού, ώστε να υπάρχει φυσικό φως.

Κράτηση για 24ώρες

Καλύτερη κατάσταση παρουσιάζει το ένα και μοναδικό κελί που βρίσκεται στον αστυνομικό σταθμό Ομορφίτας. Η επίσκεψη λειτουργού από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης έγινε αρχές Σεπτεμβρίου και διαπιστώθηκε ότι ο χώρος ήταν καθαρός, με όλα όσα συστήνει η Επιτροπή Κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τον μοναδικό υπόδικο να μην εκφράζει καμιά διαμαρτυρία.

Ωστόσο, τα κρατητήρια Ομορφίτας αν και είναι ικανοποιητικά για ολιγόωρη ή 24ωρη κράτηση προσώπων, πλην όμως όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθότι η απουσία εξωτερικού χώρου άσκησης/προαυλισμού τα καθιστούν ακατάλληλα για την κράτηση προσώπων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η Επίτροπος εισηγείται όπως τερματιστεί η κράτηση προσώπων για χρόνο πέραν των 24 ωρών εντός των κρατητηρίων Ομορφίτας.