Μεθαύριο Κυριακή, οι καρδιές 30 εθελοντών θα χτυπάνε πολύ δυνατά και πολύ γρήγορα. Για να επιτευχθεί, όμως, ο στόχος τους, χρειάζεται πολλές άλλες καρδιές να ενωθούν με τις δικές τους. Για να μπορέσουν όλοι μαζί να στηρίξουν τα παιδιά που δίδουν καθημερινά αγώνα ζωής. Αγώνα ψυχής. Κάθε μέρα. Κάθε ώρα. Κάθε στιγμή.

Απευθύνουν, λοιπόν, προσκλητήριο αγάπης και μας καλούν όλους να ενώσουμε τις καρδιές μας: «Μαζί μπορούμε να κάνουμε την καρδιά κάθε παιδιού να χτυπά πιο δυνατά».

Το ταξίδι των εθελοντών ξεκίνησε πριν μερικούς μήνες και τελειώνει μεθαύριο Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου. 30 εθελοντές (19 δρομείς και ένας παραποδηλάτης θα τρέξουν 25 χιλιόμετρα και 10 κολυμβητές θα διανύσουν απόσταση 8,5 χιλιομέτρων) στον 6ο Θαλάσσιο Μαραθώνιο.

Η δική τους κατάθεση ψυχής έχει στόχο να στηρίξει τον Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών.

Ο καθένας μας μπορεί να γίνει κρίκος σε αυτή την αλυσίδα προσφοράς και αγάπης. Κάθε συμβολή, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να φέρει χαμόγελο, ελπίδα και ανακούφιση σε παιδιά που δίνουν τον δικό τους καθημερινό αγώνα.

Αξίζει να στηρίξουμε αυτό τον αγώνα! Κάθε εισφορά γίνεται ανάσα ελπίδας για τα παιδιά και τις οικογένειές τους που δίνουν τον δικό τους αγώνα ζωής. Ας ενώσουμε τις καρδιές μας! Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!

Στήριξε κι εσύ την προσπάθεια ΕΔΩ:

Μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου:

>>Τράπεζα Κύπρου

IBAN: CY03 0020 012 0000 0000 1020 63100

ACCOUNT: 012001020631

(Σημείωση: THALASSIOS MARATHONIOS)

>>Μέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσμου: www.pediheart.org.cy

επιλέγοντας «ΔΩΡΙΣΤΕ»

Μεγάλος χορηγός η Ygia Polyclinic Private Hospital