Ανεβάζουν τους τόνους οι οργανωμένοι ασθενείς ζητώντας από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της για την τύχη και το μέλλον της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων. Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου η οποία αντέδρασε έντονα από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης της απόφασης της κυβέρνησης για δημιουργία Αρχής Πολιτικής Προστασίας στο υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς τη συμπερίληψη των ασθενοφόρων προχώρησε χθες σε εκ νέου τοποθετήσεις της με τους εκπροσώπους της να υπενθυμίζουν τις δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν.

Από πλευράς κυβέρνησης, επί του θέματος τοποθετήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, με τις δηλώσεις του να προκαλούν ακόμα περισσότερες αντιδράσεις από πλευράς των ασθενών, να ξεκαθαρίζουν, ωστόσο, το σκηνικό σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές αποφάσεις και την τύχη της υπηρεσίας ασθενοφόρων.

«Κάποιες Υπηρεσίες όπως τα ασθενοφόρα, για αυτό έχει δημιουργηθεί ο εθνικός μηχανισμός, θα εντάσσονται σε πλαίσιο συνεργασίας σε περιπτώσεις κρίσεων. Κρίθηκε σκόπιμο κάποιες Υπηρεσίες να συστεγασθούν και άλλες Υπηρεσίες θα μπουν υπό το πλαίσιο συνεργασίας». Κατά τη διάρκεια του έτους, εκτός κρίσεων, είπε ο υπουργός Εσωτερικών, «ο ρόλος που επιτελεί η Υπηρεσία Ασθενοφόρων είναι σημαντικός και ουσιαστικός για την εξυπηρέτηση του κόσμου και δεν ήταν σωστό η Υπηρεσία Ασθενοφόρων να αποσπαστεί (σ.σ. στο τμήμα Πολιτικής Προστασίας)».

Σε σχόλιο δημοσιογράφου αναφορικά με τις αντιδράσεις των οργανωμένων ασθενών και το πάγιο αίτημα τους είτε για ένταξη των ασθενοφόρων σε ένα Φορέα Πολιτικής Προστασίας ή στη δημιουργία ανεξάρτητης Αρχής, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου παρέπεμψε στο υπουργείο Υγείας λέγοντας ότι «το να γίνει ανεξάρτητη είναι μια άλλη συζήτηση που γίνεται στο υπουργείο Υγείας. Αν πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί. Είναι κάτι διαφορετικό. Ο ρόλος της Υπηρεσίας είναι άλλος και δεν μπορεί να αποσπαστεί στην Πολιτική Προστασία».

«Η ΟΣΑΚ πριν από έναν χρόνο είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι η Υπηρεσία Ασθενοφόρων θα ενταχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων μαζί με όλες τις υπόλοιπες αρμόδιες Υπηρεσίες. Αυτή η πρακτική ακολουθείται σε πολλά αναπτυγμένα κράτη και κράτη με μεγάλη εμπειρία και άριστα αποτελέσματα στην επείγουσα παρέμβαση και την προνοσοκομειακή περίθαλψη», ανέφερε από πλευράς του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ασθενών, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.

«Να θυμίσουμε επίσης ότι ήταν πάγιο αίτημα της ΟΣΑΚ η δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ασθενοφόρων και όταν συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο και κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι οι προθέσεις της κυβέρνησης ήταν διαφορετικές, ο Πρόεδρος μας ζήτησε να του καταθέσουμε γραπτώς πρόταση/ μελέτη με τις εισηγήσεις μας και το τι συμβαίνει σε άλλα κράτη. Αυτό το πράξαμε και περιλάβαμε και τα δύο, δηλαδή ή τη δημιουργία ανεξάρτητης Αρχής ή την ένταξη των ασθενοφόρων σε έναν μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων», πρόσθεσε.

Αυτή τη στιγμή, είπε ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ «ανακοινώθηκε ο μηχανισμός, χωρίς την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και το υπουργείο Υγείας προωθεί νομοσχέδιο για μεταφορά των ασθενοφόρων στο Υπουργείο χωρίς να υπάρχει συζήτηση για τη δημιουργία ανεξάρτητης Αρχής. Και μέχρι που να γίνει αυτό, σίγουρα όχι σύντομα, διότι το νομοσχέδιο δεν έχει πάει ακόμα στη Βουλή, τα ασθενοφόρα θα παραμείνουν στον ΟΚΥπΥ, όπου υποτίθεται είχαν μεταφερθεί “προσωρινά” πριν από έξι χρόνια. Βεβαίως και για την επιστροφή των ασθενοφόρων στο Υπουργείο, από πλευράς κυβέρνησης, μας είχε λεχθεί ότι “προσωρινά” θα γινόταν μέχρι να είναι έτοιμος ο μηχανισμός. Άρα εμείς αυτή τη στιγμή οφείλουμε να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις».