Η διεθνής οργάνωση για την προστασία των πουλιών CABS ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης στην Κύπρο, με στόχο, όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου τους, την ανάδειξη της μαζικής παράνομης παγίδευσης προστατευόμενων ειδών.

Η δράση που πραγματοποιείται σε περιοχή της Λάρνακας στηρίζεται από τους Βρετανούς παρουσιαστές του BBC, Chris Packham και Megan McCubbin, οι οποίοι παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η περιοχή αποτελεί διαχρονικά σημείο εκτεταμένης παγίδευσης με δίχτυα και χρήση ηχογραφήσεων που προσελκύουν τα πουλιά. Η CABS υποστηρίζει ότι οι αριθμοί θανάτωσης είναι ιδιαίτερα υψηλοί, με χιλιάδες πουλιά να χάνονται ετησίως, ενώ καταγγέλλει αδράνεια των αρμόδιων αρχών παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις και τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί.

Η πρώτη φάση της επιχείρησης ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου με συνεχή παρακολούθηση της περιοχής από εθελοντές, οι οποίοι καταγράφουν τις κινήσεις και ενημερώνουν τις αρχές. Όπως καταγγέλουν εντόπισαν άτομα με δίχτυα στην περιφραγμένο χώρο, και όταν ενημέρωσαν την αστυνομία, σύμφωνα με τους ίδους, ότι δεν μπορεί να παρέμβει.

Η CABS ζητά επίσης την παροχή προστασίας στις ομάδες της, λόγω των κινδύνων που συνοδεύουν τις επιχειρήσεις αυτές.

Παράλληλα, Packham και McCubbin μετέδωσαν ζωντανά στα κοινωνικά τους δίκτυα τις πρώτες εικόνες από την κινητοποίηση, με στόχο την ευρύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού.