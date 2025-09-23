Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης, όταν αγοράκι 3,5 ετών εντοπίστηκε σε περίπτερο σε περιοχή των Πολεμιδιών από διερχόμενη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί φαίνεται να είχε καταφέρει να ανοίξει το κάγκελο του σχολείου και να βγει εκτός χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους υπεύθυνους και τη δασκάλα. Μάλιστα, διέσχισε δρόμο προτού εντοπιστεί από τη γυναίκα, σε κοντινή απόσταση από περίπτερο της περιοχής.

Η γυναίκα μετέφερε το παιδί πίσω στο νηπιαγωγείο και ακολούθως ενημερώθηκαν οι γονείς του.

Όπως μας αναφέρθηκε, οι γονείς έχουν ήδη ενημερώσει το Γραφείο Ευημερίας, καθώς το νηπιαγωγείο λειτουργεί υπό τη μορφή ΣΚΕ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καταγγελία στην Αστυνομία.