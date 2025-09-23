Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 32 και 34 ετών, προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία για σωρεία αδικημάτων.

Η υπόθεση τους αφορά τα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας, κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων, επίθεσης εναντίον αστυνομικού, πρόκλησης ανησυχίας, διασάλευσης της ειρήνης και αντίστασης σε νόμιμη σύλληψη.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν τους δύο υπόπτους εντός αυτοκινήτου, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε περιοχή της Αγίας Νάπας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημα, εντοπίστηκε αριθμός ηλεκτρικών εργαλείων (τραπανάκια, δεντροκοπτικές μηχανές κ.ά.), καθώς και διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία.

Και οι δύο συνελήφθησαν για τα αυτόφωρα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας και διαρρηκτικών εργαλείων. Κατά τη διαδικασία σύλληψης, ο 32χρονος επιτέθηκε εναντίον μέλους της Αστυνομίας και επανασυνελήφθη.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.