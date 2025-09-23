Το BirdLife Cyprus απέστειλε σήμερα ανοικτές επιστολές προς τα Τμήματα Πολεοδομίας και Οικήσεως και Περιβάλλοντος, ζητώντας απαντήσεις για τα ερωτήματα που προκύπτουν γύρω από τη διαδικασία και τους όρους αδειοδότησης του λιμανιού στο Πεντάκωμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, οι επιστολές επισημαίνουν μεγάλες αποκλίσεις στις ποσότητες υλικών ανάμεσα στην Περιβαλλοντική Γνωμοδότηση και τα έγγραφα του κυβερνητικού διαγωνισμού, «γεγονός που σημαίνει ότι το έργο αξιολογήθηκε με λανθασμένα στοιχεία, τα οποία παραπλανούν για τις πραγματικές ανάγκες και επιπτώσεις του».

Παράλληλα, τονίζεται ότι καθυστερεί η ένταξη της περιοχής «Άγιος Γεώργιος Αλαμάνου» στο Δίκτυο Natura 2000, κάτι που «αφήνει μια κρίσιμη περιοχή χωρίς την απαραίτητη θεσμική προστασία».

Το BirdLife Cyprus προειδοποιεί επίσης για πιθανή «σαλαμοποίηση» της περιβαλλοντικής αξιολόγησης, αφού προγραμματίζεται ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο λιμάνι, έργο που δεν περιλήφθηκε στην αρχική αξιολόγηση.

Επιπλέον, γίνεται λόγος για πιθανή μη συμμόρφωση με τους όρους της Πολεοδομικής Έγκρισης: «Η Πολεοδομία είχε θέσει όρους ώστε οι αποθήκες να παραμείνουν στον ελάχιστο αριθμό και να εξεταστεί η ενοποίησή τους, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η οπτική ρύπανση στους λευκούς βράχους της περιοχής. Ωστόσο, τα κατασκευαστικά σχέδια του διαγωνισμού δείχνουν οκτώ διακριτά κτήρια, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη συμμόρφωση του έργου», σημειώνεται.

Η Διευθύντρια του BirdLife Cyprus, Μέλπω Αποστολίδου, υπογράμμισε: «Η υπόθεση Πεντακώμου αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι περιβαλλοντικές αξιολογήσεις και εκδίδονται αδειοδοτήσεις έργων στην Κύπρο. Από τις τεράστιες αποκλίσεις στα υλικά κατασκευής του έργου μέχρι την πιθανή μη συμμόρφωση με τους όρους που τέθηκαν, είναι ξεκάθαρο ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν την αλήθεια και να απαιτούν διαφάνεια και λογοδοσία».

