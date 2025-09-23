Φρίκη και οργή προκαλεί η πιθανή μαζική δηλητηρίαση περίπου 30 γατών στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας στη Λεμεσό, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, όπως καταγγέλλει η Ομάδα Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα άτυχα ζώα εντοπίστηκαν νεκρά με αφρούς στο στόμα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και φόλες. Τέσσερα γατάκια μεταφέρθηκαν σε κτηνίατρο σε κρίσιμη κατάσταση – δύο δεν τα κατάφεραν, ενώ τα υπόλοιπα δύο νοσηλεύονται. Από το υλικό που έχει δοθεί στη δημοσιότητα φαίνονται και ζώα με περιλαίμια, γεγονός που υποδηλώνει ότι ορισμένα μπορεί να τα αναζητούν οι ιδιοκτήτες τους.

Η Συντονίστρια για τα Ζώα του Κινήματος Οικολόγων, Άνθη Μουζούρη, τόνισε: «Ζούμε στο 2025 και επιτέλους πρέπει να υπάρχει σεβασμός και αγάπη προς τα ζώα. Ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία συμπεριφέρεται στα ζώα της, αντανακλά το πραγματικό της πρόσωπο. Ας αναρωτηθούμε όλοι: σε τι είδους κοινωνία θέλουμε να ζούμε; Σε μια κοινωνία όπου τα αδύναμα πλάσματα εξοντώνονται με βαρβαρότητα ή σε έναν κόσμο που τα προστατεύει;».

Η Αστυνομία Ζώων Λεμεσού διερευνά την υπόθεση, ενώ υπενθυμίζεται ότι η δηλητηρίαση ζώων αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου. Η Ομάδα Δράσης ζητά πλήρη διαλεύκανση και συνεχή παρακολούθηση του χώρου ώστε να αποτραπούν παρόμοια εγκλήματα.